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特洛伊木馬？美國防部憂「中國起重機」成潛在間諜工具

▲間諜氣球風波過後，美國國防部擔憂中國製起重機是潛在間諜工具，內載軟體將可監控美方物流資訊甚至軍方情資。（圖／達志影像／美聯社）
▲間諜氣球風波過後，美國國防部擔憂中國製起重機是潛在間諜工具，內載軟體將可監控美方物流資訊甚至軍方情資。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國的「間諜氣球」風波使美國對於國安情報警戒提高，外媒透露美國國防部認為中國製造商生產的巨型貨運起重機，可能淪為中國政府利用的間諜工具，因為這些起重機佔了美國本土港口、軍方使用港口起重機的八成，五角大廈官員更形容這是現代版的「特洛伊木馬（Trojan horse）」。

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《華爾街日報》指出，美國國安部門與國防部官員對於中國政府搜集情報的可能愈發警戒，他們認為由中國製造商振華重工（ZPMC）生產的貨櫃起重機很有可能淪為運輸情報的間諜工具。

報導指出，在美國各地包含軍用港口使用的起重機，約有80％來自中國。這些貨運起重機往往製造精良卻價格低廉，且內部配備複雜的感應器，可以登記並追蹤貨櫃來源與運輸目的地，美國官員擔心中國政府可藉此「開後門」取得進出美國的物資，甚至獲取美國軍事行動或支援全球的物資情報。

官員們稱這些巨型起重機為「特洛伊木馬」，因為起重機必須透過中國軟體進行作業，而提供軟體維護服務的中國籍人士，他們持有兩年期的美國簽證，也被華府視為北京政府收集情報的潛在途徑。時任振華重工董事長的宋海良，也在2017年指出「我們以前是賣硬體，現在是賣軟體」，振華重工總裁黃慶豐也提到上海總公司能監控所有起重機，得以從遠端迅速解決問題。

▲間諜氣球風波過後，美國防部擔憂中國製起重機是潛在間諜工具。（圖／達志影像／美聯社）
▲中國製造商振華重工生產的起重機被美國官員列為潛在間諜工具觀察清單。（圖／達志影像／美聯社）
美國高級情報官員伊瓦尼納（Bill Evanina）形容，這些起重機可能就是「新的華為」，此前美方已經華為列入實體制裁清單，防止其靠電信技術進行間諜活動，而這些起重機也可以假裝合法事業，卻在背地蒐集情報，甚至能靠遠端操控妨礙貨物的進出口移動。

《華爾街日報》指出，根據美國2020年1月發布的國家海事網路安全計劃，明顯可看出美國對於海事網路安全沒有專責機構，這導致各地港務局採購設備的自由度很高，並無可參照的安全標準；不過業界人士表示，起重機可以取得的資訊其他情蒐設備或許也可取得，不認為起重機有「特別敏感資訊」的搜集能力，但部分港口確實改用了其他國家製造的起重機，這些採購價格往往高出振華重工3倍，產品則來自瑞士廠商ABB或芬蘭廠商科尼（Konecranes）。

「振華重工」母公司是中國交通建設，也是習近平「一帶一路」倡議的主要承包商，美國認定中國交通建設與其5間子公司和北京的「軍民融合計畫」相關，因此在2020年就禁止美企出口技術給這些企業，但振華重工的起重機早在20年前就導入美國市場，近年來更擔任全球自動化港口設施的重要角色。

《華爾街日報》指出，關係人士透露FBI曾於2021年巴爾的摩港口，發現運送振華重工起重機的貨物船內有著情蒐裝置，但《華爾街日報》未能確認FBI當時如何處理這起事件。

中國駐美國大使館則回應批評，美方擔憂是一種「偏執狂想法」，試圖阻撓與中國的經貿合作，並稱「打中國牌」與「散佈中國威脅論」相當不負責任，將有損美國自身利益。

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