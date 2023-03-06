特洛伊木馬？美國防部憂「中國起重機」成潛在間諜工具

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報導指出，在美國各地包含軍用港口使用的起重機，約有80％來自中國。這些貨運起重機往往製造精良卻價格低廉，且內部配備複雜的感應器，可以登記並追蹤貨櫃來源與運輸目的地，美國官員擔心中國政府可藉此「開後門」取得進出美國的物資，甚至獲取美國軍事行動或支援全球的物資情報。
官員們稱這些巨型起重機為「特洛伊木馬」，因為起重機必須透過中國軟體進行作業，而提供軟體維護服務的中國籍人士，他們持有兩年期的美國簽證，也被華府視為北京政府收集情報的潛在途徑。時任振華重工董事長的宋海良，也在2017年指出「我們以前是賣硬體，現在是賣軟體」，振華重工總裁黃慶豐也提到上海總公司能監控所有起重機，得以從遠端迅速解決問題。
美國高級情報官員伊瓦尼納（Bill Evanina）形容，這些起重機可能就是「新的華為」，此前美方已經華為列入實體制裁清單，防止其靠電信技術進行間諜活動，而這些起重機也可以假裝合法事業，卻在背地蒐集情報，甚至能靠遠端操控妨礙貨物的進出口移動。
《華爾街日報》指出，根據美國2020年1月發布的國家海事網路安全計劃，明顯可看出美國對於海事網路安全沒有專責機構，這導致各地港務局採購設備的自由度很高，並無可參照的安全標準；不過業界人士表示，起重機可以取得的資訊其他情蒐設備或許也可取得，不認為起重機有「特別敏感資訊」的搜集能力，但部分港口確實改用了其他國家製造的起重機，這些採購價格往往高出振華重工3倍，產品則來自瑞士廠商ABB或芬蘭廠商科尼（Konecranes）。
「振華重工」母公司是中國交通建設，也是習近平「一帶一路」倡議的主要承包商，美國認定中國交通建設與其5間子公司和北京的「軍民融合計畫」相關，因此在2020年就禁止美企出口技術給這些企業，但振華重工的起重機早在20年前就導入美國市場，近年來更擔任全球自動化港口設施的重要角色。
《華爾街日報》指出，關係人士透露FBI曾於2021年巴爾的摩港口，發現運送振華重工起重機的貨物船內有著情蒐裝置，但《華爾街日報》未能確認FBI當時如何處理這起事件。
中國駐美國大使館則回應批評，美方擔憂是一種「偏執狂想法」，試圖阻撓與中國的經貿合作，並稱「打中國牌」與「散佈中國威脅論」相當不負責任，將有損美國自身利益。