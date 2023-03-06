小萌貓卡洗衣機！露腦袋喊：幫幫我 獲救5分鐘就被收養
下次別再鑽進洗衣機裡啦！日本長崎某天早上發生一場很大的騷動，有隻小貓卡進一戶人家放置在花園的廢棄洗衣機管道中，牠露出一顆頭，不知所措地淒厲尖叫，民眾趕緊向當地救援隊「プロ アニマルレスキュー隊」求救，小貓在一番眾人的努力下順利逃脫，並在不到五分鐘的時間找到新家人，值得慶賀。
記者李惠婷/綜合報導
影片上傳於2021年，畫面中能看到小貓卡在管道中動彈不得，一邊扭轉身體一邊發出淒厲叫聲，當救援隊趕到後，牠似乎知道這群人是來幫助自己，原本高亢的尖叫變成軟甜的撒嬌，接著乖乖地動都不動，任憑人員動作。救援隊拿出一把大鉗子和一把剪刀，用力地破壞洗衣機的硬質材料，期間也不忘用手保護小貓，不久後開出一個大洞，小貓被成功救出。
小貓獲救後一臉呆相，傻楞楞地看著周遭，這般萌樣立刻擄獲現場民眾的心，一名鄰居站出表示「我來照顧牠」，於是小貓在獲救五分鐘後立刻又找到新家，非常幸運。
網友回覆「是個聰明的女孩，當她意識到自己要被幫助時，她的哭聲就會改變」、「本來應該是可憐巴巴的，可是一發現救援者的存在，就變成了撒嬌一般的叫聲，實在是太可愛了」、「這隻小貓寶寶在被救助的過程中很有耐心，就像他知道自己在被幫助一樣」、「真是隻漂亮又聰明的貓貓」。