台灣女性勞動參與率更遜日韓！14%企業缺女性友善設施

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女性領導也逐漸透光，104人力銀行回溯過去十年女力軌跡，分析超過1,118萬筆求職會員資料。「基層及中階主管」女性占比從29.5%升到34.5%、增加5個百分點；「高階主管」女性占比從24.4%升到30%、增加5.6個百分點。
104人力銀行行銷長張寶玲分享，女性自評壓力5.9分，壓力呈現中高度，但企業認為女性職場壓力僅接近中度4.9分壓力被低估，不同族群中，有未滿12歲小孩女性壓力6.3分、30至39歲6.1分，是身心壓力最大的兩族群。進一步觀察壓力源，54.1%認為工作表現不如預期包括久未升遷、不受重視等，52.8%覺得財務入不敷出像是買不起房、薪水不足以支付生活所需等，比例超過半數，是職場女性的兩大壓力源。
如何改善女性職場瓶頸？鍾文雄表示，職場婦女面對婚生、家庭照顧需求，54%希望提供優於法律規定假期最高，盼透過假期緩解疲於奔命。將職場女性期盼的友善措施，與企業提供的友善措施對齊，可發現前五名，提供托兒、托老等照顧津貼與措施，擠進女性工作者前五名，但企業端認為更友善硬體、更友善溝通方式，更顯重要，認知出現落差，凸顯出現在企業托嬰、托老津貼與措施有不足的疑慮。
針對企業友善女性措施，鍾文雄分享，包含自辦托嬰中心OR幼兒園、彈性工時、高額生育獎金等等都是友善職場台性的有感福利。
此外，104人力銀行稍早曾回溯過去十年女力軌跡，分析超過1,118萬筆求職會員資料，職場女力已撐起職場半邊天，雖然全產業及全職缺，女性主管占比皆低於女性員工占比，不過女力晉升的玻璃天花板已逐漸變薄，但穿透速度仍顯緩慢，十年來，女主管占比只提高約5個百分點。