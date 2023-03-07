今日最聚焦／缺蛋又漲價！學者提3招有效「拆蛋」

台灣女性勞動參與率更遜日韓！14%企業缺女性友善設施

▲104人力銀行今（7）日發布《與妳在一起，企業不缺工》調查，針對職場女性在福利、環境、薪資上進行綜合調查。（示意圖／取自pexel）
▲104人力銀行今（7）日發布《與妳在一起，企業不缺工》調查，針對職場女性在福利、環境、薪資上進行綜合調查。（示意圖／取自pexel）

記者黃仁杰／台北報導

2021年台灣女性勞動參與率51.5%，低於日、韓、新加坡！104人力銀行今（7）日發布《與妳在一起，企業不缺工》調查發現，女性自評壓力5.9分，高於企業評比的4.9分，顯示女性壓力被低估。對於工作友善措施，54%女性期盼提供優於法律規定假期最高，企業想解決缺工，友善女性措施已成必要作為。

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104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分享，性別平等不應只發生在國際婦女節，而是365天的日常。​ESG已是企業新顯學！SDGs永續發展第五項目標「實現性別平等，賦予婦女權力」​，《哈佛商業評論》也曾針對6萬名領導人做過評估報告，想安度疫情危機，由女性領導比較好，尤其在啟發和激勵、有力的溝通、協作/團隊合作、建立關係表現出色，​女性的「玻璃懸崖」已逐漸取代「玻璃天花板」。

女性領導也逐漸透光，104人力銀行回溯過去十年女力軌跡，分析超過1,118萬筆求職會員資料。「基層及中階主管」女性占比從29.5%升到34.5%、增加5個百分點；「高階主管」女性占比從24.4%升到30%、增加5.6個百分點。​

104人力銀行行銷長張寶玲分享，女性自評壓力5.9分，壓力呈現中高度，但企業認為女性職場壓力僅接近中度4.9分壓力被低估，不同族群中，有未滿12歲小孩女性壓力6.3分、30至39歲6.1分，是身心壓力最大的兩族群。進一步觀察壓力源，54.1%認為工作表現不如預期包括久未升遷、不受重視等，52.8%覺得財務入不敷出像是買不起房、薪水不足以支付生活所需等，比例超過半數，是職場女性的兩大壓力源。

如何改善女性職場瓶頸？鍾文雄表示，職場婦女面對婚生、家庭照顧需求，54%希望提供優於法律規定假期最高，盼透過假期緩解疲於奔命。將職場女性期盼的友善措施，與企業提供的友善措施對齊，可發現前五名，提供托兒、托老等照顧津貼與措施，擠進女性工作者前五名，但企業端認為更友善硬體、更友善溝通方式，更顯重要，認知出現落差，凸顯出現在企業托嬰、托老津貼與措施有不足的疑慮。

針對企業友善女性措施，鍾文雄分享，包含自辦托嬰中心OR幼兒園、彈性工時、高額生育獎金等等都是友善職場台性的有感福利。

此外，104人力銀行稍早曾回溯過去十年女力軌跡，分析超過1,118萬筆求職會員資料，職場女力已撐起職場半邊天，雖然全產業及全職缺，女性主管占比皆低於女性員工占比，不過女力晉升的玻璃天花板已逐漸變薄，但穿透速度仍顯緩慢，十年來，女主管占比只提高約5個百分點。
 

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