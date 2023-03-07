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王道獲永續評鑑Sustainalytics佳績　推三天快閃優惠

▲王道獲永續評鑑Sustainalytics金融業排名第一 推出最高現金回饋11%及11,111元大獎等多項三天快閃優惠。（圖／品牌提供）
▲王道獲永續評鑑Sustainalytics金融業排名第一 推出最高現金回饋11%及11,111元大獎等多項三天快閃優惠。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

王道銀行於3月6日至3月8日推出為期三天的快閃歡慶優惠活動，邀請消費者同慶王道銀行獲得國際永續評鑑Sustainalytics 佳績，不僅是台灣金融業排名第一，且位列台灣上市櫃公司之中排名第三，亦是全球受評鑑企業前1%，顯見王道銀行深耕永續經營的卓越表現。該評鑑隸屬基金投資權威評級公司晨星（Morningstar），定期衡量包括台灣市值前400大企業、全球超過一萬五千家企業的環境政策、社會績效及公司治理制度等綜合風險與表現。

此次王道銀行推出「永續第一是王道」三天快閃歡慶活動，在3月6日至3月8日活動期間，所有王道銀行卡友只要於王道銀行官網活動專區登錄成功，即享當月簽帳金融卡不限通路一般消費額外加碼11%現金回饋，額外加碼回饋金上限新台幣111元；其中，萬事達卡卡友成功登錄並在三月底前於王道銀行網銀或app開啟可查看每筆消費碳排放量的「消費碳排放明細」功能，更可享加碼回饋金上限翻倍至新台幣222元，鼓勵消費者了解自己刷卡消費對地球的影響。上述活動於活動期間內每日凌晨零時起開放登錄，每日名額有限，額滿為止。此外，消費者於活動期間內於王道銀行以台幣兌換美金單筆換匯達美金111元以上者，還可獲得現金抽獎機會一次，預計抽出新台幣11,111元1名、新台幣1,111元5名、新台幣111元10名等多項現金好禮。

同時，王道銀行也推出綠色貸款優惠，於上述活動期間內，資金需求為用以購買電動汽機車、使用綠建材修繕房屋等綠色消費用途並通過貸審核者，可享申貸手續費減免新台幣5,000元優惠，相當於手續費降至1.4折。而在普惠金融方面，王道銀行先前即針對經濟弱勢族群推出的「影響力貸款」專案，全台持低收入戶及中低收入戶證明者、持特殊境遇家庭證明者、扶養持政府核發之身心障礙證明者，可享申貸手續費全免及貸款年利率減降2%的優惠，而在3月6日至3月8日活動期間內，新申請影響力貸款並通過核准者更享額外貸款利率減降1%優惠，共計可享較王道銀行一般信貸年利率降減3%之優惠。

此外，王道銀行更提供超值理財優惠，在3月6日至3月8日活動期間內，於王道銀行網銀或app新申購基金者，不論單筆或定期定額，皆享全系列基金免申購手續費優惠；而針對近期深受消費者歡迎的海外債券，王道銀行亦提供共計285檔全系列海外債券免申購手續費優惠，並提供專人服務解說。

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