動物醫院連8起醫療糾紛　新北綠議員籲動保處「硬起來」

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陳情人董小姐在記者會上說到，她的狗狗「辣妹」去年骨折到醫院接受治療，術後卻吐血、傷口潰爛，鋼板還從皮下插出，直到轉院後才發現是手術嚴重失誤，骨釘亂釘，造成骨頭碎裂和壞死，來來回回花了20、30萬的費用；而向醫院要求調閱病歷資料卻遭到拒絕，在求助無門後，僅能上網分享看診過程，還被院方造謠中傷，行徑十分囂張。
另一位許小姐則是哭訴，她的狗狗「九妹」去年因身體不適，到號稱「24小時照護」的該動物醫院留院觀察，醫院還推銷高價的高壓氧治療，沒想到原本生命徵象穩定的狗狗，卻在院內死亡，到場後發現愛犬遺體已呈現死亡多時的屍僵狀態，向醫院質問及要求從監視器釐清愛犬死亡的真相，沒想到院方竟不願提供畫面，甚至嗆聲去提告看畫面，讓她完全無法接受。
張錦豪及林秉宥則是分別以貓咪、鵝等動物同樣在該醫院發生的醫療糾紛指出，該莊姓助理已多次被民眾目擊獨立進行看診、抽血，明顯違法執業；還有鵝因走路無力被建議做雷射，事後轉院發現是電解質不平衡，完全不需要雷射，甚至未經飼主同意卻被院方放上網路宣傳治療成功，種種行徑，動保處拖延未採納那些事證，才會讓黑心醫院持續看診，讓更多動物生命受到傷害。
三位議員批評，新北市長侯友宜曾誓言將新北市打造為友善動物城市，還承諾要保護動物的身心健康，但新北市卻一再發生各種動保弊端，動保處的態度都是一貫的消極處理，要求政府部門必須善盡職責，確實進行蒐證、稽查並予以開罰，勿讓業者心存僥倖，利用金蟬脫殼等方式規避責任，甚至找民代施壓，不要讓友善動物城市淪為一樁笑話。
新北市動保處稍後發布新聞稿回應，針對該動物醫院醫事助理未取得獸醫師資格進行獸醫師業務，表示已依法處10萬元罰鍰並沒入藥械，經檢舉也未見改善，依法廢止獸醫診療機構開業執照，目前並無接獲該院院長申請另外申請診療機構或登記動物醫院之情形，將持續協助民眾消費糾紛調解；強調該院違規情事涉謊報獸醫師資格、無照醫療及消費糾紛，獲舉報後隨即稽查及依法裁罰，相關消費糾紛部分，動保處協助飼主錄案及進行調解，後續將視民眾提出申訴，再給予協助。