25歲王淨有「鬼」就破億！驚人票房曝：有望贏豬哥亮紀錄
25歲「新生代女星」王淨憑多部電影走紅，先前公開認愛男友曹佑寧，獲得大批粉絲祝福，近期在電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演警局之花，票房短短9日便破億，可說是愛情事業兩得意。對此，就有網友整理出「台灣破億票房」電影的台灣演員，王淨一舉拿下3部，演藝事業前途無量，也成為台灣票房保證女星，不過就有網友發現3部破億電影的劇情都有「鬼」有關，忍不住笑說：「原來王淨專演鬼片」。
記者郭佩蓉/綜合報導
有網友在PTT發文，統計了台灣演員擁有破億電影的數量，年僅25歲的王淨殺出重圍，擁有3部破億電影，分別是《返校》、《月老》和《關於我和鬼變成家人的那件事》，且還是所有入圍名單內年紀第二輕的，僅次《咒》的黃歆庭。
而擁有最多破億電影的則是豬哥亮，總共有5部，分別是《大尾鱸鰻》、《大囍臨門》、《大稻埕》、《大尾鱸鰻2》和《雞排英雄》，也讓原PO讚嘆：「豬哥亮是近20年來台灣電影第一票房巨星，完全沒有疑問，5部破億的高標短期內也很難有人可以打破。」而王淨則是他最看好的一位女演員，「的確是最有可能的挑戰者」。
貼文一出，網友也紛紛稱讚：「王淨厲害的是三部都破兩億，如果用兩億來看，新生代她根本一騎絕塵」、「王淨可以算是台灣30歲以下唯一能打的女演員，以後可能要當戲劇圈支柱」、「越想越覺得王淨很猛，才剛滿25歲，獎項方面有兩次入圍金馬影后，北影影后一次得獎，獎項成績也不差，看什麼時候拿金馬影后，以及何時有機會去三大走紅毯。」還有網友發現王淨所演出的三部破億電影，劇情都和「鬼」有關，忍不住笑說：「王的三部破億是不是都跟鬼有關？」、「還真的都跟鬼有關耶」、「原來王淨專演鬼片XDDD」。