「攝理教」是什麼？連阿滴都曾加入　一文快速看懂懶人包

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基督教福音宣教會（Christian Gospel Mission, 簡稱CGM），也是大家所熟知的「攝理教會」或「Jesus Morning Star (JMS)」。
📍創辦人是誰？
創辦人是鄭明析，1945年3月出生，1966年進入白馬部隊，在越南戰爭中參戰三年，於1978年以韓國為中心在世界各地傳揚神的時代福音，1981年3月件建立「MS宣教會」
📍「攝理」是什麼意思
鄭明析定義「攝理」一詞為「神的旨意」、「神的歷史」，強調：「神的歷史正在這地進行著，若不知道，瞬間就過去了。」「神的歷史應該要走到底，神會在末端達成「旨意」、達成「目的」。「末端會很豐富。末端會了結。末端必須要結束所有一切，所以會把所有事情通通做完。」
📍台灣有攝理教嗎？
從1980年代末期開始在台灣開始傳播福音，因應教會的發展，1993年11月向內政部申請成立中華基督教新時代青年會（CCYA），於2013年8月在台灣成立CGM分會。目前，全台人數超過四千名，全台共成立近30個教會及福音站。
📍攝理教爭議
根據維基百科資料顯示，1999年1月，南韓爆發鄭性侵女信徒事件後，隨即在世界各地被指涉嫌性侵女教友案件被通緝竄逃而引人爭議注目，於2007年於北京被捕，2008年引渡回南韓接受審判，台灣則持續對鄭明析發布通緝。此外，近日Netflix上架一部名為《以神之名：信仰的背叛》紀錄片，片中介紹包括韓國攝理教教主鄭明析在內等4名南韓邪教教主故事，對此，鄭明析創辦的基督教福音宣教會（攝理教會）在台灣官網發出公告，指稱Netflix播出新興宗教影集中，以基督教福音宣教會為主題拍攝播出之偏頗內容，本會深表遺憾。
台灣攝理教聲明指出，本會創始人鄭明析牧師多年來唯有宣揚主耶穌基督之愛與和平福音，帶領全世界生命度過健全之信仰生活；然而一直以來都有反對團體刻意抹黑造謠，手法如出一轍。況案件目前韓國法院尚在審理調查中，斯時媒體播出該拍攝之影片，實非採行合理、客觀與公正之方法，如今再以偏頗影片上架串流平台，本會將不予以一一回應，並對媒體及網路上之一切惡意評論保留法律追訴權。