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拒當買貴冤大頭！光陽電動車大降光臨　挑戰市場最低價

▲光陽推出「大降光臨」優惠活動，綠牌、白牌電動車都創市場最低價。（圖／品牌提供）
▲光陽推出「大降光臨」優惠活動，綠牌、白牌電動車都創市場最低價。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

雖然疫情逐漸趨緩，但是現今社會通貨膨漲卻是不可避免的，不過在這個萬物飛漲的艱難時刻，卻有業者反向操作，近年來銷量直線增長的專業機車品牌光陽，以震撼市場的最低價掀起新話題，為了體恤民眾緊縮的荷包，竟然推出「#ionexpromo大降光臨」優惠活動，綠牌、白牌都創市場最低價，消費者最低只要不到3萬元，就能輕巧入手光陽電動車。

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除了破盤價的好康，這次有備而來要給予市場重擊的光陽還推出抽獎活動，只要購買全車系任一款，就能加碼抽BMW i4 eDrive40 純電轎跑一台，直接挑戰僅送出市價211萬特斯拉的Gogoro，民眾可能只需要不到3萬塊，就能把電動機車跟市價高達至少255萬的BMW i4電動汽車一起帶回家，想要為環保投注心力，由油轉電的消費者，可千萬不能錯過。

Ionex光陽電動車銷量會說話，不僅i-One Fly也以業界最長續航力、超省電特色引起消費者熱烈反響，「最佳比例」Ionex i-One Air，更是已經連續三個月奪下「真正綠牌冠軍」，2月成績還比1月成長2.1%，持續拉高市占率，成為不少民眾心中的電動車首選。

2023年累計成長率，相較去年同期已經成長370%，持續穩定擄獲車主們的心，這次光陽面對物價上漲，又反向推出「大降光臨」優惠活動，就是為了減輕新車主們的購車負擔，針對i-One Air特別推出三大回饋好禮，破萬的總價值直接比下，活動優惠大約5千元的Gogoro，光陽不僅首年資費免費騎到飽，直接現省近一萬，還贈送獨家特製精品安全帽以及千元購車保養券，如果加上雙北政府補助金24,800元，直接挑戰市場最低價，24,000元就能把電動車騎回家。

而在白牌部分，純粹機能、自信操駕的Rex暴龍系列也異軍突起，從銷售統計看來，十分受到年輕男性喜愛，2月銷量也比起1月成長了9.3%、整體成績則是成長達6.3%，針對白牌，光陽推出熱銷車款i-One 都會版加碼5,200元購車金，搭配政府補助28,800元，再一次挑戰市場最低價只要29,800元。

▲光陽還推出抽獎活動，只要購買全車系任一款就能加碼抽BMW i4 eDrive40 純電轎跑。（圖／品牌提供）
▲光陽還推出抽獎活動，只要購買全車系任一款就能加碼抽BMW i4 eDrive40 純電轎跑。（圖／品牌提供）
光陽不僅各式機種降價來勢洶洶，也將全機種免費換電優惠延長至年底，搭配超過2200座換電站佈建進度，延續一波波的銷售旺勢。隨著通貨膨漲，抑制不住物價漲聲響起，但有換車、購車需求的民眾，怎能不把握業者優惠下殺的時刻，替自己省省荷包呢！

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