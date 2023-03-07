拒當買貴冤大頭！光陽電動車大降光臨　挑戰市場最低價

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ionex光陽電動車銷量會說話，不僅i-One Fly也以業界最長續航力、超省電特色引起消費者熱烈反響，「最佳比例」Ionex i-One Air，更是已經連續三個月奪下「真正綠牌冠軍」，2月成績還比1月成長2.1%，持續拉高市占率，成為不少民眾心中的電動車首選。
2023年累計成長率，相較去年同期已經成長370%，持續穩定擄獲車主們的心，這次光陽面對物價上漲，又反向推出「大降光臨」優惠活動，就是為了減輕新車主們的購車負擔，針對i-One Air特別推出三大回饋好禮，破萬的總價值直接比下，活動優惠大約5千元的Gogoro，光陽不僅首年資費免費騎到飽，直接現省近一萬，還贈送獨家特製精品安全帽以及千元購車保養券，如果加上雙北政府補助金24,800元，直接挑戰市場最低價，24,000元就能把電動車騎回家。
而在白牌部分，純粹機能、自信操駕的Rex暴龍系列也異軍突起，從銷售統計看來，十分受到年輕男性喜愛，2月銷量也比起1月成長了9.3%、整體成績則是成長達6.3%，針對白牌，光陽推出熱銷車款i-One 都會版加碼5,200元購車金，搭配政府補助28,800元，再一次挑戰市場最低價只要29,800元。
光陽不僅各式機種降價來勢洶洶，也將全機種免費換電優惠延長至年底，搭配超過2200座換電站佈建進度，延續一波波的銷售旺勢。隨著通貨膨漲，抑制不住物價漲聲響起，但有換車、購車需求的民眾，怎能不把握業者優惠下殺的時刻，替自己省省荷包呢！