本土猴痘再增1例！30多歲男「四肢軀幹膿疱」　匡列18人

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疾管署副署長羅一鈞指出，今日公布個案與先前公布的個案均無交集，屬於散發個案，至於猴痘疫苗採購已在執行中，下周將進一步公布相關時程，接種作業預計會在4月清明連假後才執行，現有疫苗接種將先以六都地區為主，待疫苗到貨數充足，就會提供六都以外地區。
疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲5萬8668例、歐洲2萬5857例，其中美國累計3萬225例占全球總數35%為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲150例為多。
從台灣鄰近國家中進一步來看，以日本累計27例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等也有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。
疾管署說明，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診3例本土及5例境外移入病例，感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。