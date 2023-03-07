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本土猴痘再增1例！30多歲男「四肢軀幹膿疱」　匡列18人

▲疾管署今（7）日公布，本土新增第8例猴痘確定病例。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）
▲疾管署今（7）日公布，本土新增第8例猴痘確定病例。圖為顯微鏡下的猴痘病毒。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（7）日公布，本土新增第8例猴痘確定病例，30多歲北市男子出現發燒、四肢及軀幹陸續有水泡及膿疱，3日確診，研判為本土個案，並收治醫院治療中，接觸者匡列18人。

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▲本土首見猴痘個案。（圖／疾管署提供）
▲疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主。（圖／疾管署提供）
今疾管署疫情中心主任郭宏偉公布，本土再增1猴痘個案，為北部30多歲本國籍男性，於2月下旬因發燒、四肢及軀幹陸續出現水泡及膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於3月3日確診陽性，該名個案近期無出國旅遊史，研判為本土個案，目前於醫院隔離治療中；經疫調匡列相關接觸者共18名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署副署長羅一鈞指出，今日公布個案與先前公布的個案均無交集，屬於散發個案，至於猴痘疫苗採購已在執行中，下周將進一步公布相關時程，接種作業預計會在4月清明連假後才執行，現有疫苗接種將先以六都地區為主，待疫苗到貨數充足，就會提供六都以外地區。

疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少109國報告逾8.6萬例確診，病例數主要分布於美洲5萬8668例、歐洲2萬5857例，其中美國累計3萬225例占全球總數35%為最多，近期全球疫情趨緩，新增病例數分佈以美洲150例為多。

從台灣鄰近國家中進一步來看，以日本累計27例病例、新加坡21例及泰國15例為多，另韓國、菲律賓、越南、香港及中國等也有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。

疾管署說明，我國自去年6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診3例本土及5例境外移入病例，感染國家為德國1例、美國3例、1例奧地利。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內高風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

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