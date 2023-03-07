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手機撥119無效？救命時該打「119還112」　消防署解惑了

▲近日網路再度瘋傳手機救命專線統一改為112，是謠傳假消息，MyGoPen站長Charles再次強調：「手機撥打119依然有效」。(圖／記者周淑萍攝)
▲近日網路再度瘋傳手機救命專線統一改為112，是謠傳假消息，MyGoPen站長Charles再次強調：「手機撥打119依然有效」。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

近日網路再度瘋傳一則錯誤謠言，內容為手機行動電話救命專線已經統一為「112」，同時手機打119是無效的。《NOWnews今日新聞》詢問事實查證單位MyGoPen，站長Charles秒答：「是謠言！」同時觀察後台數計，近24小時內就20則相關內容來查證，由此顯示應該有不少人都有收到，Charles再次強調：「手機撥打119依然有效。」

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不少人這幾天有收到一張圖片，內容指出「手機撥119是無效的」或是「行動電話救命專線已統一為112」這樣類似的網路謠傳，根據MyGoPen觀察，這兩天的確有不少人回傳照片到MyGoPen進行查核，站長Charles表示：「純屬謠言，請記住手機撥打119依然有效」。

《NOWnews今日新聞》實際詢問消防署，得到的回覆為，119、112都是緊急救難號碼，但是當遇到緊急狀況，請優先打119，除非手機沒有訊號才要撥打112，會強制去使用其他有訊號的電信業者的服務提供語音轉接，但會延長報案時間，因此為爭取救災時效，請優先撥打119。此外，引述MyGoPen的查證，部分手機在無SIM卡或沒訊號撥打119時，已有跳接112之功能。而在消防署的FB上也曾經公開說明，119和112專線的差異和撥打的時間點：

📍119緊急報案專線

  • 於火災、緊急救護、災害搶救發生時的報案專線。
  • 為爭取救災時效，「優先撥打」之緊急報案專線。
  • 提供24小時即時服務，直接轉接所在地消防局救災救護指揮中心。
📍112緊急救難專線

  • 只適用於手機報案，即使無SIM卡(用戶識別卡)，只要手機尚有電力並在信號涵蓋範圍內均可撥打。
  • 只要手機收發功能正常，當附近有任一電信業者的訊號，就可以進行報案。
  • 提供中、英文語音說明

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