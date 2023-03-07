流感增2死、6重症！均染「A型、未打疫苗」

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根據疾管署統計，本流感季自2022年10月1日起截至今年3月6日，流感併發重症病例累計59例，包含49例A型H3N2、5例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，92%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡11例均具慢病史且未接種本季流感疫苗。
疾管署表示，上週新增6例流感併發重症病例，包含5例A型H3N2、1例A型H1N1，為2例男性及4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，其中5例具神經肌肉疾病、代謝性疾病、腎臟疾病、氣喘、糖尿病等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗，發病日介於今年2月24日至3月2日；另新增2例死亡，年齡介於60多歲至80多歲，均為A型H3N2，有心血管疾病、癌症及腎臟疾病等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗。
疾管署呼籲，民眾勿輕忽流感威脅，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡風險，並落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。
目前為流感等呼吸道疾病好發季節，疾管署提醒，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。