陳美鳳失婚7年！看見她變香港貴婦 一席話讓人好心疼
「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳花上千萬、打了4年跨國官司，2016年擺脫前夫，恢復自由身，近日她和嫁給香港太古集團總裁陳世傑的廖家儀聚會，有感好友婚姻幸福美滿，一番內心話讓外界頗多心疼。
記者楊穎軒／綜合報導
陳美鳳日前和藍心湄母女到香港旅遊，在臉書PO出和廖家儀夫妻等人餐敘的照片，寫下：「看著家儀談戀愛到結婚成為現在的陳太，有3個可愛的小孩，老公又貼心，要一直幸福下去喔！」隔天又發文表示「現階段就是自在過生活，先過好日子才能過上好日子」。
廖家儀回覆陳美鳳貼文：「謝謝姊丫溫暖的祝福！結婚到生3個小寶貝...我拖福才幸福至今！我們一起幸福下去...」網友也紛紛向陳美鳳喊話：「妳現在也很好的，我們想像妳這樣自由自在的做自己」、「大家都有不同的幸褔」、「不用講別人，妳自己也要得到幸福哦」！
陳美鳳47歲那年，與有過兩段婚姻的初戀男友徐福慶（David）結婚，婚後把對方與前妻生的一對子女視如己出，怎料，幸福時光維持不久，期間她掏錢負擔David多數開銷，如卡費、買車、開公司，甚至是前妻的贍養費，但卻抓包對方與同事用手機傳情、搞曖昧，情緒崩潰。
2012年，陳美鳳決定離開David，但對方獅子大開口要她一半財產，不僅要求每月付300萬贍養費，還對她名下3千多萬元的美國房地產聲請假扣押，陳美鳳前前後後飛美國5次打官司，最後付了一筆和解金拿回房子，2016年才與前夫協議離婚，恢復單身。