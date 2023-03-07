特企／禾多移動「AI 流量小編」　助攻最台ChatGPT

林志堯指出，訓練一款語言模組需要相關領域的內容餵養，以及長期的訓練機器人才不會答非所問，從2013年開始，我的公司已經與台灣千個品牌網站合作，提供500多個電商網站推薦引擎的工具，也幫助上千個媒體網站做自動化推播系統，AI能持續分析這些龐大的內容，並推播給適合的用戶閱讀，透過AI的幫助，我們能觀察出網站熱門的關鍵字，也能知道使用者的閱讀喜好，這些數據都是珍貴得資源，也因此我們投入在打造語言模組，希望產出精準的SEO文案。
開發AI SEO的工具，需要專業的工程師團隊，當中有熟悉人工智慧的資深工程師、後端工程師等，並餵給了AI 500多篇文章，總字數超過30萬，其後花了4個月的時間，同步也參考了國外其他工具，才打造出這款自動生成SEO文案的工具，內部暫定為「AI流量小編」。
台灣大部分的電商仍是靠中小型店家支撐起這個產業，而中小型電商每天都在煩惱營運問題，沒有多餘的心力思考讓SEO變得更有智慧，我從去年（2022年）底開發了針對電商、媒體的SEO優化模組，已能精準產出SEO文，提高網站的排名和可見性。
AI流量小編提供三種方式自動生成具有SEO效益的文案，分別是輸入3個以上關鍵字生成文章、輸入標題生成文章或是影片自動轉成文章，這三種功能。
傳統的SEO文本通常需要人工撰寫，不僅費時費力，而且難以保證質量和效果。而利用ChatGPT生成的SEO文本，則可以解決這些問題。然ChatGPT生成SEO文案有字數上的限制，使用者也需要熟悉指令並多方嘗試，除了ChatGPT之外，現在還有生成SEO文案的AI工具，譬如「Jasper」「ryter」兩種工具，兩者比ChatGPT更好的部分在於，他們提供多種應用文版型，譬如email主旨、部落格文章標題、產品介紹文等等提供使用者選擇，也可以選擇「語氣（tone）」根據場合切換嚴肅或輕鬆的氛圍。
不過這些工具都有些限制，第一，需要付費，Jasper跟ryter都提供免費試用期，如果中小型電商想要長期訓練精準的語言比較困難。第二，知識庫有限，兩者都需要相關領域透過大量訓練跟優化才能提高精準度。
無論是ChatGPT、Jasper、ryter或是來客AI流量小編生成的SEO文本，我相信將在五年內改變電商產業的發展。如同大部分的人可能會擔心AI是否會取代自己的工作機會，答案是「有可能的！」但我相信，這也將創造出多的工作機會，而我也期待未來將有更多品牌主因為AI的幫助，優化品牌的行銷策略，加速產業的數位轉型。
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