馬祖斷炊非首次？趙少康曝吹哨者遭軍關切 本人不滿澄清
馬祖莒光鄉日前因當地貨船停運21天，導致島上斷糧，國軍在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字句，被當地居民拍下後上傳，掀起社會輿論，對此，媒體人趙少康指出這並非首次斷炊，而且上傳的民眾事後還接到軍方「關切」電話，不過該名拍攝者今（7）日下午特別發文澄清、駁斥趙少康說法，稱對其說法並不了解，「報導不要以訛傳訛，模糊焦點」。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，負責運補冷凍副食的軍租民船，近期因海象不佳、故障維修等因素延航，而馬祖莒光地區貨源有限，廠商供貨也有不穩情形，才發生肉類供應不足。馬防部強調，目前暫時以軍用罐頭替代，也已協調南竿肉商，調撥冷凍肉品撥補莒光地區，也將以C-130運輸機空運副食品，迅速補充物資不足情況，國防部長邱國正也立即向官兵致上歉意，保證不會再有這樣的狀況發生，也指出要檢討領導幹部。
而相關消息會被揭露，主要是來自當地居民外號達哥、自稱「馬祖老兵」的陳竑任，所拍下國軍在沙灘上寫下的字句，他特別發文「有誰能幫離島軍民解決困境，斷糧危機老是浮上檯面」，事後，媒體人趙少康也在臉書發文表示「讓真相曝光的陳竑任私下跟我透露，馬祖斷炊不是第一次發生，去年就多次相隔2週、3週沒運補，讓島上官兵和居民苦不堪言」，趙少康也指出，陳竑任還接到軍方關切電話，疑似因影響國軍形象要求要他下架臉書文。
不過，針對趙少康說法，陳竑任特地發文澄清指出「本人沒有和趙少康先生通話，對於他的說法我並不了解，也並不清楚他的消息來源。趙先生的發文內容未經本人同意，臆測我的發言，本人表達嚴重不滿。希望媒體報導不要以訛傳訛，模糊焦點」。