馬祖國軍沒肉吃！影響軍方第一線作戰能力 監院申請調查
本月5日，疑似有駐防官兵在臉書PO文，指馬祖莒光缺乏肉類物資，馬防部阿兵哥只能吃泡麵、罐頭，更表示「伙房主菜是白飯」等，消息引發輿論。事後，馬防部表示因海象不佳、軍租民船故障維修之因素，才導致有2日肉類供應不足，已暫時用軍用罐頭替代，並以C-130運輸機空運副食品等；國防部長邱國正也表示確實有不夠周延的地方，會追究跟進一步檢討。對此，監察院委員認為，該情況影響軍方第一線作戰能力，已申請自動調查。
政治中心/綜合報導
據了解，由於負責運補冷凍副食的軍租民船，因海象不佳、故障維修等因素延航，而馬祖莒光地區貨源有限，廠商供貨也有不穩情形，才發生肉類供應不足。馬防部強調，一開始暫時以軍用罐頭替代，也已協調南竿肉商，調撥冷凍肉品撥補莒光地區，並以C-130運輸機空運副食品，迅速補充物資不足情況，根據了解，只有約2日肉類供應不足，其餘食材均充足。
不過除缺糧事件外，馬防部先前也傳出海纜斷線危機，以及瓦斯及彈藥補給等問題，監察委員賴鼎銘、浦忠成、陳景峻等人指出，上述多項情況影響民生及軍方第一線作戰能力甚鉅，已申請自動調查，盼釐清權責單位之因應方案、相關人員有無涉行政違失責任等。