馬祖吹哨者打臉未授權？趙少康曝對話截圖：誠信不容玷汙
近期，馬祖莒光因物資斷炊，有國軍抱怨「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等，掀起社會輿論，對此，媒體人趙少康更爆料這並非首次斷炊，且PO文的民眾事後還接到軍方「關切」電話，但該說法卻遭PO文者駁斥。今（8）日凌晨，趙少康於臉書發文，更上傳對話截圖，質疑PO文者疑似承受壓力，才會否認曾經表達過的訴求。趙少康指出「基於誠信不容玷汙，我必須公開還原這兩天的溝通過程，讓真相大白。」
政治中心/綜合報導
據了解，自稱「馬祖老兵」的陳竑任，本月5日，拍下國軍在沙灘上寫下的字句，並發文「有誰能幫離島軍民解決困境，斷糧危機老是浮上檯面」。事後，趙少康也在臉書發文表示「讓真相曝光的陳竑任私下跟我透露，馬祖斷炊不是第一次發生，去年就多次相隔2週、3週沒運補，讓島上官兵和居民苦不堪言」，趙少康也指出，陳竑任還接到軍方關切電話，疑似因影響國軍形象，要求要他下架臉書文。
但不久後，陳竑任特地發文澄清指出「本人沒有和趙少康先生通話，對於他的說法我並不了解，也並不清楚他的消息來源。趙先生的發文內容未經本人同意，臆測我的發言，本人表達嚴重不滿。希望媒體報導不要以訛傳訛，模糊焦點」。
對此說法，趙少康8日於臉書發文，指出曾主動與陳先生聯繫，除了取得拍攝照片的授權，也針對馬祖官民處境通了電話、做深入了解，並發文忠實呈現當地物資供應不穩定，以及陳先生接到軍方關切電話的事實。趙少康質疑，對方發文「打臉」他的說法，是否承受外界壓力？並指出「為了捍衛個人誠信並還原真相，特此公布相關對話截圖與過程，請各媒體同業自制，不要見獵心喜，忽略新聞工作平衡報導的基本要求。」臉書PO文更附上兩造對話截圖。