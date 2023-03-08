消弭月經貧窮！教育部校園及所屬場館8月1日提供生理用品

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對於提供多元生理用品對象，教育部鎖定為不利處境及有急性需求的學生，除免費提供生理用品給不利處境的學生，尊重學生個人使用習慣選擇外，亦教導認識不同種類的生理用品，研擬關懷輔導教育措施，減少學生於月經期間身心窘迫情形。
針對高中以下學校不利處境學生，教育部將個別提供生理用品，提供方式能發放生理用品實物或票券等，由地方政府或學校在兼顧學生不同需求下，評估、考量各地方、學校區域位置、環境、資源差異，規劃因地制宜且適切友善的提供方式。教育部將予以補助，並已報行政院爭取全額補助地方政府；另外，也將於學校設置定點，以供急需學生取用生理用品實物。
針對大專校院不利處境學生，則以「大專校院弱勢學生助學計畫」的對象為主，將多元生理用品補助納入計畫內之生活助學金發放；針對有急需的學生，學校得兼採定點取用及定點販售。
教育部所屬場館針對有急需的入館民眾，也採定點取用，生理用品將放置於服務台、哺集乳室及醫務室等，民眾可洽服務人員索取；此外，教育部亦持續鼓勵場館辦理定點販售，提升民眾急需的近便性。
除透過補助解決生理用品問題，教育部也將加強對所有學生的人權、性別平等、月經、生理用品正確使用等教育措施，實施跨領域、議題教學，並研發補充教材、拍攝教學影片，提供教師教學資源，精進專業知能與強化相關服務；並結合民間團體、網絡資源，共同宣導校園性別平等、月經教育等，增進學生相互理解、尊重、包容，營造友善環境，以深化校園月經教育，實踐性別平等價值。