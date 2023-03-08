外國代理人法案帶俄色彩　喬治亞人示威與警衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀
現場記者看見手持防暴盾牌的警察，在穿越市中心的主幹道魯斯塔維利大道（Rustaveli Avenue）逮捕示威者。
有些示威者揮舞著歐盟和烏克蘭國旗，站在國會外聆聽發言者譴責這項法案。這項立法要求任何從海外獲得超過20%資金的組織必須登記為「外國代理人」，否則將面臨巨額罰款。
憤怒的抗議人士稍早與警方發生衝突，示威者朝警方丟擲汽油彈與石塊，警方則動用催淚瓦斯和水砲回擊。有些人對國會裡的議員大喊「對俄羅斯法律說不」、「你是俄羅斯人」。
喬治亞議員提出的「外國代理人」法案，讓人想起俄羅斯用來鎮壓異議的法律。喬治亞國會議員今天稍早對這項立法草案表達初步支持後，民眾群起上街示威。
2012年，俄羅斯通過一項法律，允許當局對非政府組織、媒體機構等被視為「外國代理人」的機構採取行動。
近幾年來，喬治亞因民主倒退而招致愈來愈多國際批評，特比利西當局與歐盟關係也受到嚴重損害。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，對喬治亞而言，這項立法草案是「非常糟糕的發展」，可能嚴重影響與歐盟間關係。
喬治亞總統佐拉比契維利（Salome Zourabichvili）對示威者表達支持，矢言將否決這項立法。
正在美國進行訪問的佐拉比契維利在影片中說：「我和你們站在同一陣線，因為你們今天代表自由的喬治亞，喬治亞在歐洲可見其未來，我們不會讓任何人偷走這個未來。沒有人有權剝奪你們的未來。」
美國駐喬治亞大使館稱這是一項「受克里姆林宮啟發」的法案，並表示這不符合喬治亞加入歐盟的願景。
大使館聲明說，「今天是喬治亞民主黑暗的一天」，還說這項法案引發各界質疑「（喬治亞）執政黨對歐洲－大西洋整合的承諾」。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120308