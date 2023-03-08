曝時力2024佈局　王婉諭：盼「最強戰將」黃國昌再戰立委

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王婉諭強調，時代力量會維持自己路線，關心低薪、高勞動等議題，相信時力會是第一品牌，必須讓民眾相信時力可以改變台灣社會，或許民調看起來不是很高，但相信還是能超過5%門檻且持續成長，加上現在自媒體逐漸興起，希望能藉此好好推廣自身成果。
針對立委選戰布局，王婉諭表示，邱顯智會出戰新竹市區域立委，陳椒華還要討論，因為還不明確是否選區域，她自己也是規劃挑戰區域，但因為還有黨主席角色，還要再思考，而宋國鼎也在評估當中，也希望最強戰將黃國昌2024有再戰的可能性。
針對有媒體報導稱黃國昌被納入民眾黨不分區立委名單，王婉諭重申，從2022首長選舉到2024立委選舉都希望黃國昌能加入，而黃國昌被民眾黨吸納一事都是媒體傳聞，黃國昌立場都是以關心為主，看第三勢力能否成長，「從他過去立委角色到現在身為媒體人都是在講這些，4年前他沒有跟民眾黨合作，相信現在也不會。」
王婉諭說，大家都是走同路線，關心黑金等議題，而時力黨團也是在堅持同種價值，跟黃國昌也一直是密切合作關係，價值都是一樣，沒有外界所說分化或是黃國昌放棄等等。
談到時代力量內部是否有矛盾，王婉諭強調，當然沒有，因為兩大黨都希望小黨越快消滅越好，時力是民主政黨，本來就會有不同聲音，不像兩大黨是投票部隊，當然有些議題討論會很激烈，但這就是民主真諦，任何團體只要走再一起，一定有誰跟誰比較接近，而如何凝聚成大團體就是她身為黨主席的責任。