謝金燕才爆非豬哥亮親生！出道33年「不愛笑」原因太逼人
48歲女星「姐姐」謝金燕出道33年，擁有凍齡美貌、魔鬼身材和堅強唱功，經典歌曲不勝枚舉，先前才脫口：「謝金燕不是豬哥亮親生的」引發熱議，近日又在IG限時動態透露自己「不太愛笑」的原因，「笑容易長皺紋，所以能不笑就不笑」。
記者郭佩蓉/綜合報導
對身材管理很有一套的謝金燕，不僅嚴格控管飲食，也非常努力鍛煉體態，就算已經48歲、生過一個孩子，身材依然窈窕美麗，擁有結實冰塊腹肌、纖細美腿，完全看不出真實年齡。近日她在IG限時動態PO出與工作人員的合照，只見她頂著逆齡妹妹頭，身穿白色西裝對著鏡頭露出燦笑，迷倒一票粉絲。她也在文內透露自己其實很愛笑，但是笑容易長皺紋，所以「能不笑就不笑」，並附上一個笑到哭的表情符號。由此可見，姐姐除了對身材管理很有一套，對維持凍齡外表也相當重視，連小細節都不放過。
事實上，謝金燕日前在實境節目《來吧！營業中》第二季揭開與豬哥亮之間的問題，她脫口：「謝金燕不是豬哥亮親生的！」讓一旁的楊銘威、王子（邱勝翊）都瞪大了眼睛，不敢置信，後來她忍不住笑場，才又說：「我太認真了抱歉，我以為會很好笑。」原來她只是開玩笑，可見幽默感遺傳爸爸，不過網友們卻不怎麼買單，認為：「很難笑」、「好尷尬！」意外掀起討論。