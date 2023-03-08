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經典賽／中華隊今首戰這裡免費看　熊貓應援最多折300元

▲WBC棒球經典賽中華隊今(8)晚首戰，中華電信Hami Video開放「WBC一台」A組預賽10場免費收視，訂閱即享暢看完整47場賽事及獨家4D多視角。(圖／官方提供)
▲WBC棒球經典賽中華隊今(8)晚首戰，中華電信Hami Video開放「WBC一台」A組預賽10場免費收視，訂閱即享暢看完整47場賽事及獨家4D多視角。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2023 WBC世界棒球經典賽今(8)天正式開打，為讓國人都能共襄盛舉為中華隊加油，Hami Video特別開放「WBC一台」提供A組預賽免費收視10場賽事，包括中華隊今(8)晚19:00首戰巴拿馬、3/10晚上19:00對陣義大利、3/11晚上19:00強碰荷蘭、3/12中午12:00力拚古巴等4場賽事。此外，foodpanda也應景的推出「food球者聯盟」搜羅各種聚餐美食，使用優惠碼最高還可享有300元現折。 

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本屆WBC世界棒球經典賽集結各國最頂級球星，中華隊由MLB美國職棒大聯盟史上最強台灣打者張育成領銜，與林子偉、王柏融、江少慶等台美日職棒菁英出擊，中華電信於MOD、Hami Video開闢「經典賽專區」，場場LIVE轉播，更提供MOD熱點回看、賽事VOD功能以及賽程戰績等資訊。

針對消費者不同收視需求，中華電信貼心推出多元優惠方案，球迷可選擇在家透過MOD用電視大螢幕暢快欣賞賽事，或在外出時使用Hami Video以手機、平板關注即時戰況，3/31前新租MOD搭配Hami Video運動館提供每月149元專屬優惠；或於Hami Video平台訂購運動館或電視館，即可享有單館60天199元優惠價；新租MOD搭配自選餐(全選)及「影劇館+」，最高可享Hami Point 600點加碼優惠。

在家看球賽，不想出門就是點外送，foodpanda即日起推出 「food球者聯盟」專區，網羅各式漢堡、炸雞、披薩、鹹酥雞等聚餐美食，還能搭配foodpanda三月優惠碼。

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▲foodpanda應景的推出「food球者聯盟」搜羅各種聚餐美食，使用優惠碼最高還可享有300元現折。(圖／官方提供)
▲foodpanda應景的推出「food球者聯盟」搜羅各種聚餐美食，使用優惠碼最高還可享有300元現折。(圖／官方提供)



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