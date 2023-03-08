電眼校花「畢業後養豬」！工作反差照爆紅：爸媽都支持
只要肯努力，行行都能出狀元！近期在中國大陸，就有位擁有電眼的大學校花畢業後，竟然選擇成為養豬場技術員，而她的自拍「反差照」也在網路上爆紅。
記者潘毅/綜合報導
綜合陸媒報導，住在湖南省的24歲女子孫卓，大學時就讀的是獸醫系，而她的面容姣好，因此也被許多人奉為校花等級的美女。不過孫卓平時使用的網名是「安豬拉Baby」，因為她畢業後的工作是在養豬場當技術員。
由於孫卓的外貌與她的工作的刻板印象上有著很大反差，因此她的照片也在微博上爆紅流傳。孫卓接受媒體訪問時透露，自己目前年薪上看10萬人民幣（約新台幣44萬元），每天工作就是早上6點給豬餵飼料、水，然後再替豬隻診斷有無生病，到了4、5點就能下班。
孫卓也表示，自己起初剛看到體型頗大的豬時，其實還是會有點害怕，現如今已經習慣了這份工作，「父母也很支持我這份工作，他們覺得很穩定」，但每當自己照顧的豬生病時，她還是會很焦慮，擔心無法醫治好牠們。
不少陸網友看完「校花養豬」這個反差趣聞後，也紛紛大讚「這份工作還真的很辛苦，她能做到這樣真的很佩服」、「用上專業技能，有何不可」、「不起，她的網名實在太好笑，安豬拉baby」、「一年是十萬，做自己喜歡的，挺好的啊」。