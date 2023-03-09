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率先推旅客獎勵計劃！新加坡40項深度體驗免費玩

▲今（9）日新加坡旅遊局推出「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，提供符合資格的旅客高達近40項全「星」體驗免費選擇。（圖／翻攝自新旅局網頁）
▲今（9）日新加坡旅遊局推出「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，提供符合資格的旅客高達近40項全「星」體驗免費選擇。（圖／翻攝自新旅局網頁）

記者黃仁杰／台北報導

新加坡旅遊局為歡迎更多的旅客前往旅遊，去年9月於台灣正式發布「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」的品牌復甦策略，更打造一系列新加坡相關專屬活動，讓台灣消費者搶先體驗。隨著各項政策逐漸鬆綁，新加坡也於上（2）月宣佈旅客不論是否施打疫苗皆可免隔離直接入境，吸引更多旅客前往獅城探索。今（9）日新旅局更推出「新加坡獎勵計畫（SingapoRewards）」，提供符合資格的旅客高達近40項全「星」體驗免費選擇，進一步認識文化多元的創意獅城。

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新加坡旅遊局長陳建隆表示，自從去（2022）年新加坡的邊境完全開放以來，旅遊業已經強勁回歸新加坡。隨著更多國際旅客的來訪，我們希望通過向他們介紹我們國家獨有卻鮮為人知的體驗，增強他們對新加坡的探索。通過專注於創新體驗，新加坡獎勵計畫還為在地企業提供了一個推出和測試新產品和服務的平台。我邀請所有旅客通過此計畫，來探索新加坡的多元化產品和體驗，並與他人分享每個人的積極體驗。

新加坡旅遊局推出「新加坡獎勵計畫」，讓國際遊客有機會免費選擇體驗新加坡近40個創新體驗活動之一，探索新加坡的魅力。從3月7日開始，搭乘飛機入境新加坡的短期遊客可以從特別挑選的體驗中免費兌換體驗，其中許多體驗更是深入在地的獨特文化景點。

這些體驗期待提供新加坡的旅客全新旅遊感受，不論是首次造訪或是回訪的旅客都能夠再次感受新加坡的多元與驚喜，計畫將延續至2023年底或換完為止，兌換和預訂可在VisitSingapore APP或計畫專屬網頁進行。

相關遊程涵蓋創新驚喜、美食、永續與舒活之旅。通過獨特的旅行方式，如新加坡歷史自行車之旅和武吉士、滑鐵盧街和甘榜格南打卡步行導覽，探索風景如畫的地區；在新加坡河餐飲遊船上品嚐新加坡美食佳餚，一邊探索這個島城的歷史，或者在銅獅蒸餾廠（Brass Lion Distillery）之旅上發掘新加坡辛口琴酒 (Dry Gin) 的起源；享受永續綠色活動，如百褶包製作工作坊，在SEA海洋館（S.E.A. Aquarium™）和幕後導覽導遊的帶領下了解海洋養殖保育，或者通過樟宜機場和星耀樟宜步行之旅，深入了解世界上最好的機場之一；在新加坡花卉香薰工作坊找到寧靜的綠洲，或在Aqua Spinning Workout Class中進行一次清爽的鍛煉。

自2月起，新加坡防疫措施全放寬，旅客不論是否施打完整疫苗，只須於登機前72小時內填寫新加坡入境卡（Singapore Arrival Card, SGAC）即可輕鬆入境，享受不需配戴口罩的新加坡之旅。

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