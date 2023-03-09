率先推旅客獎勵計劃！新加坡40項深度體驗免費玩

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新加坡旅遊局推出「新加坡獎勵計畫」，讓國際遊客有機會免費選擇體驗新加坡近40個創新體驗活動之一，探索新加坡的魅力。從3月7日開始，搭乘飛機入境新加坡的短期遊客可以從特別挑選的體驗中免費兌換體驗，其中許多體驗更是深入在地的獨特文化景點。
這些體驗期待提供新加坡的旅客全新旅遊感受，不論是首次造訪或是回訪的旅客都能夠再次感受新加坡的多元與驚喜，計畫將延續至2023年底或換完為止，兌換和預訂可在VisitSingapore APP或計畫專屬網頁進行。
相關遊程涵蓋創新驚喜、美食、永續與舒活之旅。通過獨特的旅行方式，如新加坡歷史自行車之旅和武吉士、滑鐵盧街和甘榜格南打卡步行導覽，探索風景如畫的地區；在新加坡河餐飲遊船上品嚐新加坡美食佳餚，一邊探索這個島城的歷史，或者在銅獅蒸餾廠（Brass Lion Distillery）之旅上發掘新加坡辛口琴酒 (Dry Gin) 的起源；享受永續綠色活動，如百褶包製作工作坊，在SEA海洋館（S.E.A. Aquarium™）和幕後導覽導遊的帶領下了解海洋養殖保育，或者通過樟宜機場和星耀樟宜步行之旅，深入了解世界上最好的機場之一；在新加坡花卉香薰工作坊找到寧靜的綠洲，或在Aqua Spinning Workout Class中進行一次清爽的鍛煉。
自2月起，新加坡防疫措施全放寬，旅客不論是否施打完整疫苗，只須於登機前72小時內填寫新加坡入境卡（Singapore Arrival Card, SGAC）即可輕鬆入境，享受不需配戴口罩的新加坡之旅。