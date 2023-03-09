iPhone 14是哪種黃？皮卡丘黃還是香蕉黃 實機對比出爐
Apple日前針對iPhone 14和iPhone 14 Plus推出新色「黃色」，台灣Apple網站也立即更新上架，台灣與全球超過60個地區同步開賣，於本周五(3/10)晚上9點開放預購，3/14即可首波到貨。iPhone 14 和 iPhone 14 Plus售價分別為27,900元 起與 31,900元 起。但這次推出的黃色新機是哪種黃呢？網路上各種說法都有，像是香蕉黃、輕便雨衣黃、B群黃等，已在第一時間取得實機的YouTuber Tim哥表示，最相近的顏色是甜點檸檬塔的黃色，無法意會的話，也很像是洗碗的菜瓜布海綿黃，但iPhone 14再更淺一些。
記者周淑萍/綜合報導
去年9月開賣的iPhone 14系列，在約莫半年後照慣例推出新色，準備再刷一波買氣，這次推出的黃色引發網友熱議，究竟iPhone 14的黃色是哪種黃？網路上的說法不少，像是維大力黃、皮卡丘黃、55688黃、輕便雨衣、Ｂ群黃、小小兵黃、便利貼黃等等各種黃色，也有人說很像早先年推出的iPhone 5c的感覺。
Tim哥和Tim嫂第一時間取得實機開箱，Tim嫂第一眼就驚呼：好可愛！顏色討喜很像是甜點檸檬塔的顏色，和iPhone 11的黃色相比，iPhone 14 黃色中帶有一點綠色的感覺。網友看官網照片直覺是香蕉黃，為了讓大家更能直覺知道是哪種黃色，Tim哥實際對比認為香蕉黃太濃郁，iPhone 14 黃色較淺，另外，拿了廚房洗碗用的菜瓜布海綿對照，顏色相近，但iPhone 14 黃色再淺一些些。
網友對於新色正反意見都有，資深果粉崩潰認為：「賈伯斯真的會哭...」、「蘋果完全放棄審美這件事了吧 ！」、「信仰要更堅定才行！」、「除了換顏色以外東西都是在擠牙膏，挑戰消費者底線。」。但也有不少人很滿意新色，「這黃色好看」、「真的蠻漂亮」、「逛街很搶眼吧」。