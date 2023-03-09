六代勁戰小改款！添循跡控制系統 4.3吋全彩儀錶能導航
被視為「把妹神車」之一的勁戰（Yamaha Cygnus Gryphus）六代小改款車型上市！不僅追加TCS循跡控制系統，換上具導航功能的4.3吋TFT全彩儀錶，結合新一代CCU通訊控制單元後可與APP連動，也同步升級SmrtKey智慧鑰匙系統與USB QC 3.0插座，不過目前尚未公布售價。
記者徐銘穗/綜合報導
Yamaha台灣山葉指出，六代勁戰小改款以ABS版本為基礎，追加「循跡控制系統（Traction Control System）」，透過抑制後輪在濕滑、泥濘等路面的打滑現象，帶來更安心的騎乘感受，讓騎士更專注於路線的選擇與出彎加速的時機。
在外觀設計上，小改款的六代勁戰保留原有洗鍊的LED頭燈及運動感外型，但升級4.3吋TFT全彩儀表，透過CCU通訊控制單元，可支援手機Y-Connect TWN App，提供Turn by Turn導航、車輛資訊、測速提醒、Ride&Record等功能，還能與其他用戶分享數據及騎乘路線。
便利性上，這次也同步升級SmartKey智慧鑰匙系統與快充USB QC3.0插座，讓騎乘便利性更為提升，共有穹頂灰、電弧藍、闇馳黑等3種消光車色選擇。