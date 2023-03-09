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寶可夢遊戲機台新卡來襲！3/22搶先體驗　抽限量路卡利歐

▲卡片遊戲機寶可夢加傲樂推全新「Rush 1彈」卡匣，3/22體驗活動有機會獲得限量路卡利歐、噴火龍卡匣。（圖／Pokémon Ga-Olé提供）
▲卡片遊戲機寶可夢加傲樂推全新「Rush 1彈」卡匣，3/22體驗活動有機會獲得限量路卡利歐、噴火龍卡匣。（圖／Pokémon Ga-Olé提供）

記者徐銘穗/綜合報導

準備排隊啦！卡片遊戲機寶可夢加傲樂（Pokémon Ga-Olé）全新系列「Rush 1彈」卡匣，將在3/23正式登場，繼前代「Legend 4彈」主打回歸原始型態的傳說寶可夢固拉多、蓋歐卡後，最新「Rush 1彈」主打寶可夢也備受期待。慶祝新卡上市，業者3/22起一連5天在北市三創生活園區舉辦體驗會，參與者有機會獲得限量路卡利歐與噴火龍卡匣。

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寶可夢加傲樂為全中文卡片遊戲機台，玩家投入30元硬幣後，即可獲得一張加傲樂卡匣，再透過「連打」為主的遊玩方式，就能與各種寶可夢進行對戰，並挑戰捕獲的樂趣。

▲寶可夢加傲樂遊戲機台上市至今，已經創下5000萬張以上的卡匣銷售實績。（圖／Pokémon Ga-Olé提供）
▲寶可夢加傲樂遊戲機台上市至今，已經創下5000萬張以上的卡匣銷售實績。（圖／Pokémon Ga-Olé提供）
捕獲到的寶可夢將會變成實體卡匣從機台釋出，卡匣除了可以收藏之外，亦可繼續於遊玩機台遊戲時使用。自2020年12月在台上市至今，已經創下5000萬張以上的卡匣銷售實績，如今全台合作通路超過700處、更累積超過10萬名以上的玩家。

寶可夢加傲樂目前在台已推出8代卡匣，全新系列的「Rush 1彈」卡匣將在3/23正式登場。為慶祝新卡上市，業者3/22到3/26將在三創生活園區1F十二立方，舉辦「Rush 1彈」遊戲體驗會，現場設置超過20台機台，活動期間憑每日上午發放的資格券參加機台遊玩體驗，就可以獲得限量路卡利歐卡匣，於活動中完成指定任務還能獲得噴火龍卡匣。

▲活動期間憑資格券參加機台遊玩體驗就可以獲得限量Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」，限量5000張；另外完成指定任務還能獲得Ga-Olé活動卡匣「噴火龍」。（圖／Pokémon Ga-Olé提供）
▲活動期間憑資格券參加機台遊玩體驗就可以獲得限量Ga-Olé活動卡匣「路卡利歐」，限量5000張；另外完成指定任務還能獲得Ga-Olé活動卡匣「噴火龍」。（圖／Pokémon Ga-Olé提供）

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