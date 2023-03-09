《悲情城市》重映現人潮 九份紅燈籠祭春遊美拍小旅行
電影《悲情城市》時隔33年回歸大螢幕重映，吸引大批國內外遊客造訪該電影取景地「九份山城」，體驗老街內的建築、石階、巷道、美食及夜景，現在更搭配新北市政府從上個月開辦的「九份紅燈籠祭」熱潮，許多遊客換上懷舊服裝一遊體驗，新北市觀光旅遊局也推薦周邊旅遊熱點，提供到訪的旅客安排一場春遊、美拍小旅行。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，此次活動特別製作傳統紙燈籠，閩南語為「古仔燈」，期望營造九份獨有提燈賞山城美景的新體驗，復刻版的「九份古仔燈」可在九份老街店家購買，歡迎國內外遊客一同來九份提燈賞景並祈福。
瑞芳區擁有山城、海景及豐富的礦業歷史，同時也隱藏了許多網美的熱門打卡點，如報時山步道、金瓜石地質公園及無耳茶壺山等，擁有海景第一排與壯闊山景的絕佳景色，民眾造訪九份時可以規劃順遊。
白天逛完周邊景點遊玩後，回到九份老街，除了遊客必拍的豎崎路外，在五番坑公園、金山岩等地還有「九份紅燈籠祭」活動特別設置的打卡裝置，民眾可以在九份老街附近店家租借旗袍，與各式燈籠裝置拍出九份最新限定的打卡美照，還可以體驗穿著旗袍走在古色古香的建築、懷舊的街道上，彷彿穿越時空回到舊時歲月。
九份紅燈籠祭活動自即日起展至3月26日止，持續點亮九份山城，有興趣的朋友可以相約親朋好友，搭配大眾運輸工具，規劃屬於自己的九份美拍之旅，相關訊息可到新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團查詢。