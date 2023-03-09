享受粉絲脫罩！周湯豪率3男神世紀合體 嗨翻疫情告別式
被形容為「疫情告別式」、在歷經3年新冠肺炎疫情後香港首個可以「堂堂正正站起來、脫罩喝酒」的大型室內演唱會「PUNCHLive 2023」，將於11日在香港亞洲博覽館登場，集合美國饒舌界天王DaBaby與「流行製造機」周湯豪、香港男神Tyson Yoshi及MC張天賦的超夢幻組合，近萬張門票開賣後火速秒殺。
記者吳雨婕/綜合報導
DaBaby自出道以來就被視為美國東岸Hip Hop不容忽視的聲力軍，近年話題不斷的他，出眾的音樂天賦和火爆個性同樣受到樂迷青睞，瘋狂又暴力的風格、咄咄逼人的韻律自成一格，被稱為「DaBaby Flow」；「PUNCHLive 2023」是周湯豪在疫情解封後首次赴香港演出，準備了特別「炸」的歌曲要嗨翻全場。MC張天賦前年正式出道後，今年初就在香港紅磡完成3場個唱，潛力十足；即將在3月底來台開唱的TysonYoshi，去年在香港舉行四場個人大型演唱會票房均爆滿，早已是香港新生代的人氣小天王，擁有一雙濃眉大眼和「爆肌」身材的他，音樂風格和外型同樣具有性感魅力，粉絲男女通吃。
有趣的是，這些歌手過往都曾遇過熱情女粉絲大方脫「罩」的經驗，周湯豪小巨蛋演唱會有女粉忘情拋出白色胸罩，他大方撿起來披在身上，令現場為之沸騰；Tyson Yoshi對於狂粉們的「厚禮」，從最初感到驚訝，到現在已見怪不怪，大方接受粉絲心意的他，有時還能把玩這些從台下扔上來的衣物，形成表演者與觀眾間特有的趣味交流。