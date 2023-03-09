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賴清德不鼓勵「現任議員轉戰立委」　民眾黨轟：落跑始祖

▲賴清德不鼓勵「現任議員轉戰立委」，遭民眾黨砲轟：他就落跑始祖。 （圖／新頭殼）
▲賴清德不鼓勵「現任議員轉戰立委」，遭民眾黨砲轟：他就落跑始祖。 （圖／新頭殼）

Newtalk新聞

民進黨中執會昨天拍板通過黨主席賴清德提案，不鼓勵現任議員參與2024立委選舉，與國民黨做出區隔。不過，民眾黨今（9日）大酸，諷刺的是，賴清德本身就是「落跑始祖」。請問賴清德還記得辜負民眾的期待多少次嗎？

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民眾黨於臉書發文指出，2014年賴清德承諾若連任台南市長，一定做好做滿四年，即便挾著破72%的高得票率，仍在2017年華麗轉身就北上接任閣揆。而後眼見2020總統大選將至，時任賴院長一句「時間已經到了」，屁股拍拍瀟灑走人。過去就曾放話不做小英副手的賴清德，還忽然失憶自己曾痛訴遭總統網軍攻擊，結果黨內初選贏不了蔡英文，瞬間妥協接受蔡賴配。

民眾黨諷刺 :「形象誠可貴，信念價更高，若為利益故，兩者皆可拋。」這大概就是賴清德的政治寫照。賴主席向來都高舉道德大旗約束他人，像是因李全教疑似賄選甘願冒著動搖民主的罵名不進議會，卻願意用政治生命捍衛涉入台糖土地弊案的民進黨大老吳乃仁。如今要民進黨議員不要辜負民眾期待，但賴清德本身卻是哪裡有利就衝第一，全然不顧民眾曾對他寄與厚望。

民眾黨說，雙標歷史談不完，賴主席兩岸論述更是「一變再騙」，為了2024總統大選要討好選民，看風向、轉論調，從原本的務實台獨工作者，轉為擁護蔡英文總統的「四個堅持」路線。核心價值都可以拋棄，這樣的慣性落跑，又如何要求黨內遵守道德條款？

民眾黨強調，每張選票承載著民眾的信賴與託付，不容辜負。當然樂見民進黨提出「議員不建議參選立委」的道德約束，不過也呼籲不要只有檯面作秀，翻臉像翻書，隨時都可以拋棄承諾，賴清德主席過去一連串的「雙標」行徑，真的欠國人一個交代。

新聞來源為Newtalk新聞

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