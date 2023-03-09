曾敬驊甩《不良》隊友被抓包　宋芸樺怒嗆：心機很重

曾敬驊、宋芸樺、彭千祐在愛奇藝奇幻喜劇《不良執念清除師》組成打怪小隊，戲裡個性互補，戲外常常彼此打鬧，讓他們在短短的拍攝期間感情加溫，在花絮中也可以看到3人受訪結束後，曾敬驊默默對鏡頭說「終於只剩我了」，打算自己開啟另一段訪問，一旁的宋芸樺怒嗆他「心機很重」，連彭千祐都忍不住吐槽曾敬驊拍攝第一天一直「破音」，3人鬥嘴超有默契，展現私下的好感情。
記者羅凌筠/綜合報導
首次在劇中扛下重要角色的彭千祐，在《不良執念清除師》中挑戰冷面醫學院學霸，和曾敬驊從高中就結下樑子，彭千祐笑說：「在劇中只要碰到曾敬驊就沒好事，除了只要碰到他不管在哪都能跌倒，後來還因為他的特殊能力，逼著我也看得到各種『非人類』，要幫忙一起處理很多麻煩事。」
實際上兩人在戲外的互動是很愉快的，拍片時遇到曾敬驊的生日，愛奇藝與劇組在片場一同幫他慶生，不僅準備特製蛋糕，原本就是美術科班出身的彭千祐，甚至自己動手畫了一張曾敬驊外型的手繪卡片送給他，曾敬驊看到卡片時驚呆喊：「這是你畫的？」由於畫得很像，一旁的宋芸樺不停誇獎：「畫的超好的。」
彭千祐甚至為戲創作宣傳T恤，特別展現畫功出手設計了一款打怪小隊3人組頭像的圖樣，彭千祐害羞表示：「其實以前也有設計班服的經驗，但沒想到這次竟然會有設計宣傳服的機會，希望大家喜歡。」影集也特地為此舉辦線上投票，讓觀眾投出自己喜歡的款式，連曾敬驊都加入投票。