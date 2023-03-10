她為蒐證「忍發燒」讓攝理教主性侵！97分鐘變態音檔曝光

土地徵收強奪人民財產　地主向憲法法庭遞狀

▲台灣人權促進會10日到司法院前開記者會，同時向憲法法庭遞狀（圖／記者潘千詩攝，2023.03.10）
▲台灣人權促進會10日到司法院前開記者會，同時向憲法法庭遞狀（圖／記者潘千詩攝，2023.03.10）

記者潘千詩／台北報導

台灣人權促進會、律師團與楊梅體育園區土地徵收案的其中一位地主黃仁安，今（10）日向憲法法庭遞狀，批台灣土地徵收制度強奪人民財產、缺乏程序正當性，屢引發社會爭議，《土地徵收條例》及楊梅體育園區土地徵收案將受到憲法法庭檢視，希望大法官深入檢視該徵收個案情況及《土徵條例》的漏洞與侵權之處。不過，其他9名地主同樣到場踢館，聲稱楊梅都市計畫楊梅體育園區工程案合情、合理、合法，僅黃仁安1人不同意徵收。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊梅體育園區的其他地主（圖／記者潘千詩攝，2023.03.10）
▲楊梅體育園區的其他地主（圖／記者潘千詩攝，2023.03.10）
台灣人權促進會副秘書長余宜家表示，國道1號楊梅交流道東側的「楊梅體育園區」共分為兩期，第一期約4.57公頃，是一般徵收取得土地，採委外經營作為跆拳道培訓基地及運動場館使用；今年7月即將啟用的體育館僅佔第一期徵收面積的一部分，南側有已徵收但未使用的大面積土地，北側也有因道路阻隔而顯無使用需求的土地，顯然是一件超額徵收點案件。

▲楊梅體育園區（圖／記者潘千詩攝，2023.03.10）
▲楊梅體育園區（圖／記者潘千詩攝，2023.03.10）
聲請人黃仁安批，市地重劃制度淪為政府取得公設保留地的手段，國家徵收人民土地侵害人民財產權，應受憲法監督；楊梅體育園區徵收違反法律保留原則，也不符合比例原則的適當性、必要性及衡平性。

律師翁國彥說，制度設計對於徵收發動事由毫不設限、全面開放，明顯輕重失衡；實務上幾乎各種徵收案都可透過文字遊戲，套用「將帶來經濟成長」的空泛理由，使得土地徵收審議小組幾乎是橡皮圖章式照案通過。

環保律師詹順貴說，內政部都是用抽象性字眼描述申請徵收具有公益及必要性，質性與量化分析皆無；徵收小組幾乎未予嚴格要求把關，以致人民土地、家園輕易被徵收。在法規密度不足的情況下，即便可提行政訴訟，但法官形式適用法條加上尊重專業判斷，人民屢判敗訴定讞。

律師簡凱倫說，楊梅體育園區最早為1973年楊梅都市計畫擬定，50年過去，都市發展早已不同，儘管有3次檢討，但對於是否仍有設置必要、需求人口及體育賽事的變化為何等，相關評估完全付之闕如，只因表面上符合《土徵條例》「教育、學術及文化事業」卻得以徵收，典型的濫用；土地徵收只是都市計畫取得土地的手段之一，德國聯邦憲法法院闡釋只有「特別重要且具有急迫性之公共利益」，才能作為發動徵收的理由，否則政府須採其他諸如協議等較小侵害方式取得土地。

少年事件處理法修正草案　司法院院會通過

「社運醫師」柳林瑋強吻女大生入獄　聲請再審確定落空

農委會供國軍免費豆漿解離島肉荒！邱國正：不怕營養不足

涉浮報工程費侵吞500萬　前泛亞工程總座遭起訴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀