土地徵收強奪人民財產　地主向憲法法庭遞狀

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聲請人黃仁安批，市地重劃制度淪為政府取得公設保留地的手段，國家徵收人民土地侵害人民財產權，應受憲法監督；楊梅體育園區徵收違反法律保留原則，也不符合比例原則的適當性、必要性及衡平性。
律師翁國彥說，制度設計對於徵收發動事由毫不設限、全面開放，明顯輕重失衡；實務上幾乎各種徵收案都可透過文字遊戲，套用「將帶來經濟成長」的空泛理由，使得土地徵收審議小組幾乎是橡皮圖章式照案通過。
環保律師詹順貴說，內政部都是用抽象性字眼描述申請徵收具有公益及必要性，質性與量化分析皆無；徵收小組幾乎未予嚴格要求把關，以致人民土地、家園輕易被徵收。在法規密度不足的情況下，即便可提行政訴訟，但法官形式適用法條加上尊重專業判斷，人民屢判敗訴定讞。
律師簡凱倫說，楊梅體育園區最早為1973年楊梅都市計畫擬定，50年過去，都市發展早已不同，儘管有3次檢討，但對於是否仍有設置必要、需求人口及體育賽事的變化為何等，相關評估完全付之闕如，只因表面上符合《土徵條例》「教育、學術及文化事業」卻得以徵收，典型的濫用；土地徵收只是都市計畫取得土地的手段之一，德國聯邦憲法法院闡釋只有「特別重要且具有急迫性之公共利益」，才能作為發動徵收的理由，否則政府須採其他諸如協議等較小侵害方式取得土地。