好天氣剩明天！週日冷氣團很不好惹 「降溫轉雨」沒法躲
溫暖的好天氣可能只剩1天了！中央氣象局指出，明（11）日氣溫相較今（10）日略升攝氏1至2度，全台各地白天高溫大多可以來到攝氏25度或以上，也沒有明顯的降雨，不過到下週日（3/12）就要當心了，隨著水氣增加，除了東半部地區全天都有降雨機率外，北部中午後也將有局部短暫雨，且下週日晚間冷氣團開始影響，不僅氣溫跌幅大，風力也會增強許多，桃園至台南部分地區不排除出現11級強陣風，冷氣團預計下週二（3/14）白天才會減弱，請民眾持續留意最新天氣資訊。
記者張志浩/綜合報導
針對民眾最關心的冷氣團，氣象局預報員趙紘提及，下週日入夜後冷空氣南下侵襲，氣溫開始降低，下週一至下週二清晨（3/13至3/14）可說是最冷的時間點，台南以北和宜蘭低溫僅攝氏12至14度，其它地區15至16度，尤其是下週二清晨，由於環境轉乾可能導致「輻射冷卻」現象加劇，部分地區可能會出現攝氏10度左右的低溫。
此外，下週日水氣也會增加，東半部地區有全天有局部短暫雨，近期較為晴朗的北部地區，屆時也將轉為有局部短暫雨的天氣，其它地區則維持多雲到晴；特別要提醒的是，下週日在冷氣團來臨後，風力增強將非常快速，趙紘說道「可能只過3個小時體感風力就有明顯落差」，尤其台灣海峽內側、桃園至台南地區，甚至可能有11級的強陣風，一定要特別防範。
明日天氣部分，各地大多維持晴到多雲，僅東半部偶有零星短暫雨，而北部、中部、南部低溫皆為攝氏16度，東部攝氏17度，白天高溫部分，北部和中部攝氏27度、南部攝氏29度、東部攝氏25度，整體而言感受溫暖，但日夜溫差較大。趙紘提醒，過幾天一定要針對冷氣團做好禦寒準備，下週二白天冷空氣減弱後，預期下周三（3/15）起，各地天氣將回歸和本週類似的溫暖型態。