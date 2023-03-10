特企／蔣萬安都更5箭齊發　民眾樂觀其成

特企／與國際接軌從「愛美語」開始！5大超能力激發喜好

▲兒童美語領導品牌「愛美語國際」，以翻轉教室Flipped Classroom為辦學核心，重新定義美語學習。 （圖／品牌提供）
▲兒童美語領導品牌「愛美語國際」，以翻轉教室Flipped Classroom為辦學核心，重新定義美語學習。 （圖／品牌提供）

本報訊

最近火熱的話題「ChatGPT」，透過網路上海量資訊來建立回答，大家紛紛開始實測它的威力，但在網際網路世界裡，29.5%的網頁、70%以上的郵件、97%的科學期刊都是用美語撰寫，美語才是和世界溝通的共同語言，不管是過去的人對人，還是未來的聊天機器人，想要獲得第一手最新資訊，不只要會說，還要能夠讀懂進而理解。

聽、說、讀、寫，學習任何語言都是循著這四大項目，美語當然也如此，但真正有效的學習順序多少人知道呢？台灣孩子的強項普遍在紙上功夫，但大家回想一下，我們是怎麼開始學美語的？是不敢說呢？還是沒機會說？大人自己理出一套學習模式，但對小朋友來說，激發對美語的喜好和潛能更為重要。

兒童美語領導品牌「愛美語國際」，以翻轉教室Flipped Classroom為辦學核心，重新定義美語學習。有別於過去傳統的填鴨式教學，愛美語完全點燃孩子的學習動機與渴望，為素養教育鋪路。不斷淬煉創新的愛美語，以學生為中心，跨領域教學為半徑，用美語學習科學、數學、藝術美學、社會人文及健康教育等各科知識，更透過寒暑假的雙師STEAM美語營，在探索、觀察與體驗的過程中，訓練獨立思考與解決問題的能力。「愛美語」不學美語，而是用美語來學習與探索，致力培養孩子「聽、說、讀、寫、秀」的五大超能力。

在世界各地眾多國家，每天都有數以萬計的人口透過不同方式和管道在學習美語。美語已成為國際間最常用的語言溝通工具。因此，「愛美語」堅信在這個國際交流互動頻繁的地球村，讓你的孩子有展現「說」與「秀」的能力，未來無論在旅行、人際關係、職場，甚至是學術論文研究等領域，必定具備一定競爭力。

隨著疫情趨緩國門開放，許多國家紛紛投入「暑期遊學夏令營」的行列，例如：美國、澳洲、新加坡、馬來西亞與菲律賓等地。「愛美語」不僅秉持「翻轉教室Flipped Classroom」的理念，讓孩子的學習不只在教室裡發生，更要趁勢啟動讓孩子探索世界的「暑期遊學夏令營」，帶領孩子們到亞洲地區最大的美語系國家–菲律賓，體驗沉浸式全美語的教學營隊，營造輕鬆歡樂的學習環境，讓孩子愛上美語。

孩子們一進到營隊，便要全程English Only。從起床後的第一句話開始、上課、午休、上廁所、到餐廳點餐、與同儕或老師們的溝通，都是English Only。讓孩子透過國際生活化教學，從多元化的平日團體課程，再到週末帶領孩子體驗菲國當地之美，擴大學習的深度與廣度，並真正體會學美語的重要性。

暑期時光，讓孩子們建立溝通、表達、互動和交流的良善學習循環，點燃美語的學習潛能，接軌國際並且超前佈署2030雙語國家的政策，讓孩子持續主動學習，和世界做朋友，並愛上美語。

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