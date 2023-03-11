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2PM玉澤演在信義區！喊中文想吃芒果剉冰　愛心掃射全場

▲2PM成員玉澤演出席《2023 GQ Suit Walk》。（圖／記者嚴俊強攝）
▲2PM成員玉澤演出席《2023 GQ Suit Walk》。（圖／記者嚴俊強攝）

記者陳雅蘭/台北報導

《2023 GQ Suit Walk》年度盛事今（11日）於信義香堤廣場熱鬧登場，韓團2PM成員玉澤演、告五人、麋先生、血肉果汁機、宇宙人、劉奕兒、HUSH、超認真少年、傻子與白痴、HOW HOW等超過20組藝人共襄盛舉。今是玉澤演相隔4年再訪台，廣場一、二樓擠滿追星粉絲，他也開心表示許久再見到大家健健康康，感到幸福與開心，並透露想吃芒果剉冰，可惜非當季水果，開玩笑說夏天會特地飛來吃美食。

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▲玉澤演許願想吃芒果冰。（圖／記者嚴俊強攝）
▲玉澤演許願想吃芒果冰。（圖／記者嚴俊強攝）
玉澤演身為品牌國際大使，一襲帥氣西裝登場問好，現場尖叫聲此起彼落，人氣可見一斑。他透露4年沒來台，很慶幸自己過得很好、很棒，「看到大家也過得很好，我很開心」。

聊到西裝與衣櫥，玉澤演透露衣櫥有20套西裝，每當自己換上西裝，就像穿上盔甲要上戰場般，「我現在也是，準備就緒的感覺」。玉澤演也對於「紳士」有不同見解，除了要對人有耐心、體貼，西裝也非僅是外表的質感，「同時要進化到心靈才行」。他也希望明年、後年，有機會的話，還想再來參加「GQ紳仕之夜」。

玉澤演詢問主持人剉冰的中文，表示很想吃芒果剉冰，得知芒果非現季水果，開玩笑說夏天再來吃。除了活動，玉澤演也擺出許多愛心姿勢給媒體捕捉，活動結束後跟著工作人員於信義區遊行，周邊滿滿人潮，玉澤演也不時揮手致意，展現紳士風範。

▲▼玉澤演愛心多連發。（圖／記者嚴俊強攝）
▲▼玉澤演愛心多連發。（圖／記者嚴俊強攝）
▲▼玉澤演愛心多連發。（圖／記者嚴俊強攝）
 

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