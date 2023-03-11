贏了！300雞排加碼1000杯飲料 江啟臣：中市府廣場見
2023第五屆WBC世界棒球經典賽，台中市政府連續2天在市府廣場以大螢幕轉播，今晚現場加油群眾沸騰滿點，人數破5千人，幾乎滿到台灣大道。確定中華隊贏荷蘭後，立委江啟臣宣佈兌現承諾，明（12）日在中市府廣場前發送300份雞排，多位藍營台中市議員也響應號召，將提供1000杯飲料現場發送。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府連續2天在府前廣場舉辦「球賽直播派對」，讓買不到票進洲際棒球場的球迷，也能在大螢幕前「身歷其境」，感受主場城市全程加油的威力。昨天府前廣場湧進2千民眾，散場時未見一片垃圾，市長盧秀燕高喊「我台中，我驕傲」，今天現場加油群眾沸騰滿點，人數破5千人，幾乎滿到台灣大道一側，歡呼聲連旁邊的百貨區群眾都聽得一清二楚。
先前喊出祭品文承諾的立委江啟臣，在昨晚中華隊以11比7力退義大利贏得首勝後，今傍晚在新北戶外直播派對發放雞排。今晚中華隊迎戰荷蘭他再加碼，在臉書發文表示，中華隊若成功擊敗荷蘭，明天中午將在臺中市府前廣場發放雞排300份。
得知中華隊以9:5擊退強敵荷蘭，取得二連勝佳績後，江啟臣表示，明（12）日中午11時30分，他將在台中市府前廣場發送300份雞排！臺中市議員吳瓊華、陳政顯、黃健豪、羅廷瑋、楊大鋐、吳振嘉、李文傑、立法委員擬參選人廖偉翔等人也響應號召，將提供1000杯飲料現場發送，用行動來當中華隊最堅實的後盾。