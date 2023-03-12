經典賽／中華隊贏荷蘭5大奇蹟！網刷一排：抗荷英雄是他

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1、吳哲源竟然封鎖整隊大聯盟4局
2、張育成滿貫全壘打
3、荷蘭前兩戰只掉三分，中華隊整隊得九分
4、主審好球帶
5、中華隊國際賽竟然點成功沒人出局
張育成近兩場賽事表現十分亮眼，尤其昨（11）晚在2局下敲出滿貫全壘打，不只敬禮手勢暴紅，世棒經典賽官方粉專更出現新的專有名詞「育成經驗」（The Yu Chang experience）。不過在「5大不可思議」中，眾人反而刷一排力挺吳哲源是頭號「抗荷英雄」。
中華隊總教練林岳平在賽後特別點出，中繼4.1局無失分的吳哲源，與黃子鵬合計7局的精湛投球，是球隊的贏球關鍵。網友一面倒狂讚：「小哲源根本建仔大弟子」、「吳哲源今天救了牛棚調度」、「這主審變形好球帶還可以撐4局」、「美日該來搶人了」、「台灣投手現在還有誰能對荷蘭四局只被打一安」、「吳哲源被打的那支安打還是不規則彈跳」、「大聯盟打線這樣被壓制，有夠扯」。
除了吳哲源好投、張育成滿貫被眾人視為最不可思議之外，主審的「變形蟲好球帶」也成為今日熱門話題，不少民眾質疑裁判認定好球帶的標準似乎不一致，尤其第4局還出現總教練林岳平上場與主審爭論的景象。
此外，在第3局二、三壘有人，一出局的情況下，鄭宗哲觸擊成功站上一壘，並讓三壘的陳傑憲回到本壘，助中華隊拿下第7分，都讓網友開眼界：「中華隊的點球不可思議」、「我第一次看到點球點這麼好的中華隊，見鬼了」、「這種點球只能在別的國家看到」。
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