經典賽／中華9:5擊潰荷蘭收下2連勝！明戰古巴搶分組第一

經典賽／中華隊贏荷蘭5大奇蹟！網刷一排：抗荷英雄是他

▲中華隊投手吳哲源4.1局好投無失分，僅被擊出1安打、4次三振，被網友力讚是「抗荷英雄」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲中華隊投手吳哲源4.1局好投無失分，僅被擊出1安打、4次三振，被網友力讚是「抗荷英雄」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）

記者黃韻文/綜合報導

昨（11）晚經典賽與荷蘭隊的背水一戰，中華隊以9比5獲得二連勝，保住前進東京、晉級八強複賽的機會。中華隊擊敗強敵荷蘭隊的表現，被大聯盟官網稱是「A組最大爆冷門」，網友也在賽後盤點台灣贏荷蘭「5大不可思議」，雖然張育成在2局下的滿貫砲相當驚人，大幅拉開兩隊比數，但眾人反而狂刷一排，力推「他」才是最不可思議的致勝關鍵。

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批踢踢棒球版鄉民以「今天贏荷蘭最不可思議的是？」為題，在賽後盤點中華隊5大焦點：

1、吳哲源竟然封鎖整隊大聯盟4局
2、張育成滿貫全壘打
3、荷蘭前兩戰只掉三分，中華隊整隊得九分
4、主審好球帶
5、中華隊國際賽竟然點成功沒人出局

▲WBC經典賽中華隊一壘手張育成敲出滿貫全壘打，回來開心和隊友慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲一壘手張育成在2局下敲出滿貫全壘打，表現亮眼。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
張育成近兩場賽事表現十分亮眼，尤其昨（11）晚在2局下敲出滿貫全壘打，不只敬禮手勢暴紅，世棒經典賽官方粉專更出現新的專有名詞「育成經驗」（The Yu Chang experience）。不過在「5大不可思議」中，眾人反而刷一排力挺吳哲源是頭號「抗荷英雄」。

中華隊總教練林岳平在賽後特別點出，中繼4.1局無失分的吳哲源，與黃子鵬合計7局的精湛投球，是球隊的贏球關鍵。網友一面倒狂讚：「小哲源根本建仔大弟子」、「吳哲源今天救了牛棚調度」、「這主審變形好球帶還可以撐4局」、「美日該來搶人了」、「台灣投手現在還有誰能對荷蘭四局只被打一安」、「吳哲源被打的那支安打還是不規則彈跳」、「大聯盟打線這樣被壓制，有夠扯」。

▲WBC經典賽中華隊投手吳哲源繳出4.1局，僅被擊出1安打、4次三振，無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲WBC經典賽中華隊投手吳哲源繳出4.1局，僅被擊出1安打、4次三振，無失分。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
除了吳哲源好投、張育成滿貫被眾人視為最不可思議之外，主審的「變形蟲好球帶」也成為今日熱門話題，不少民眾質疑裁判認定好球帶的標準似乎不一致，尤其第4局還出現總教練林岳平上場與主審爭論的景象。

此外，在第3局二、三壘有人，一出局的情況下，鄭宗哲觸擊成功站上一壘，並讓三壘的陳傑憲回到本壘，助中華隊拿下第7分，都讓網友開眼界：「中華隊的點球不可思議」、「我第一次看到點球點這麼好的中華隊，見鬼了」、「這種點球只能在別的國家看到」。

▲中華隊以9：5打敗荷蘭隊，游擊手鄭宗哲開心跳出來慶祝。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲中華隊以9：5打敗荷蘭隊，游擊手鄭宗哲開心到跳起來。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）


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