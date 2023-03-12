經典賽／中華9:5擊潰荷蘭收下2連勝！明戰古巴搶分組第一

經典賽／中華古巴大戰「文字直播」！贏球分組第一進8強

▲WBC經典賽中華隊預賽最後一場面對古巴，預計將推派陳仕朋擔任先發，《NOWnews今日新聞》將持續提供即時文字直播。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲WBC經典賽中華隊預賽最後一場面對古巴，預計將推派陳仕朋擔任先發，《NOWnews今日新聞》將持續提供即時文字直播。（圖／特約攝影林柏年攝）

記者張志浩/綜合報導

WBC世界棒球經典賽A組預賽來到最後一天的賽程，地主中華隊雖然首戰敗給巴拿馬，但後續拿下令人振奮的2連勝可說是直接把「台灣人的心都打回來了！」今晚中華隊將要乘勝追擊，面對目前1勝2敗的中美洲勁旅古巴隊，中華隊派出富邦悍將左投陳仕朋先發，對決今年剛和樂天桃猿隊簽約的雷法（Elian Leyva）。全台球迷都在集氣中，希望中華隊能一鼓作氣，連勝古巴進複賽，若無法到場應援或收看轉播的球迷也別擔心，鎖定《NOWnews今日新聞》中古大戰「文字直播」，陪你第一手掌握最新球賽動態，一起當中華隊最強後盾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據觀測數據顯示，今天洲際棒球場球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏25至27度，體感攝氏26至27度值得注意的是，午間右外野是處於順風的環境，風速則有逐漸增大的趨勢，約在每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風，如果打者擊球是朝向中間偏右外野方向，形成深遠飛球甚至全壘打的機率都會大大提升。

▲中華隊以9：5打敗荷蘭隊。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲全台球迷都期盼中華隊能打贏古巴繼續連勝，繳出好表現前進東京。（圖／記者葉政勳攝）
🟡兩隊先發投手
📍中華隊
陳仕朋（富邦悍將，2022賽季8勝6敗，防禦率2.69，每局被上壘率1.27）

📍古巴隊
Elian Leyva（樂天桃猿新洋投，冬季聯盟51.2局，防禦率2.44）

📍A組晉級狀況分析（點此連結）
📍中華隊完整先發名單（待更新）
📍洲際棒球場天氣懶人包（點此連結）
📍賽事轉播懶人包（點此連結）
📍擊潰荷蘭！「全台祭品文」一次看（點此連結）

▲古巴隊擊敗巴拿馬，奪本屆賽事首勝（圖／悍創運動行銷提供）
▲古巴隊目前戰績雖才1勝2敗，但實力仍不容小覷。（圖／悍創運動行銷提供）
🟡比賽最新戰況文字直播（12:00開打後不斷更新）
📍一局上

📍一局下

📍二局上

📍二局下

📍三局上

📍三局下

📍四局上

📍四局下

📍五局上

📍五局下

📍六局上

📍六局下

📍七局上

📍七局下

📍八局上

📍八局下

📍九局上

📍九局下



更多「經典賽開打」相關新聞。

經典賽／中古殊死戰天氣出爐！氣溫25度　打者順風微優勢

經典賽／中華隊要晉級有2可能！「打輸古巴」機會超渺茫

經典賽／中華隊抗荷二連勝！四大超商咖啡、霜淇淋買1送1

經典賽／慶抗荷成功！「全台祭品文」一次看　吃喝拿不完

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀