經典賽／中華古巴大戰「文字直播」！贏球分組第一進8強
WBC世界棒球經典賽A組預賽來到最後一天的賽程，地主中華隊雖然首戰敗給巴拿馬，但後續拿下令人振奮的2連勝可說是直接把「台灣人的心都打回來了！」今晚中華隊將要乘勝追擊，面對目前1勝2敗的中美洲勁旅古巴隊，中華隊派出富邦悍將左投陳仕朋先發，對決今年剛和樂天桃猿隊簽約的雷法（Elian Leyva）。全台球迷都在集氣中，希望中華隊能一鼓作氣，連勝古巴進複賽，若無法到場應援或收看轉播的球迷也別擔心，鎖定《NOWnews今日新聞》中古大戰「文字直播」，陪你第一手掌握最新球賽動態，一起當中華隊最強後盾。
記者張志浩/綜合報導
據觀測數據顯示，今天洲際棒球場球場降雨機率為0%，氣溫約落在攝氏25至27度，體感攝氏26至27度，值得注意的是，午間右外野是處於順風的環境，風速則有逐漸增大的趨勢，約在每小時8至9英里左右，風向偏北北西至西北風，如果打者擊球是朝向中間偏右外野方向，形成深遠飛球甚至全壘打的機率都會大大提升。
🟡兩隊先發投手
📍中華隊
陳仕朋（富邦悍將，2022賽季8勝6敗，防禦率2.69，每局被上壘率1.27）
📍古巴隊
Elian Leyva（樂天桃猿新洋投，冬季聯盟51.2局，防禦率2.44）
📍A組晉級狀況分析（點此連結）
📍中華隊完整先發名單（待更新）
📍洲際棒球場天氣懶人包（點此連結）
📍賽事轉播懶人包（點此連結）
📍擊潰荷蘭！「全台祭品文」一次看（點此連結）
🟡比賽最新戰況文字直播（12:00開打後不斷更新）
📍一局上
📍一局下
📍二局上
📍二局下
📍三局上
📍三局下
📍四局上
📍四局下
📍五局上
📍五局下
📍六局上
📍六局下
📍七局上
📍七局下
📍八局上
📍八局下
📍九局上
📍九局下