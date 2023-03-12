經典賽／中華隊要晉級有2可能！「打輸古巴」機會超渺茫

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今日12時贏下古巴對中華隊是最有力也是必須達成的目標，目前A組中華隊2勝1敗、荷蘭2勝1敗、古巴1勝1敗、義大利1勝2敗、古巴1勝2敗，若中華隊順利擊潰古巴，戰績來到3勝1敗的情況下，就無需關注今晚7時荷蘭隊義大利的賽事結果，且中華隊昨日擊敗荷蘭，在對戰成績上有優勢，不管荷蘭是3勝1敗或2勝2敗，中華隊都將以小組第1的順位晉級8強。
情況二：中華輸古巴、荷蘭贏義大利（直接被淘汰）
今天中華隊若是不幸敗北，對晉級之路絕對是一大打擊，中華隊戰績將和古巴隊、巴拿馬隊同為2勝2敗，而荷蘭擊敗義大利後來到3勝1敗，確定以小組第一晉級，中華隊因為對戰「輸古巴又輸巴拿馬」，確定遭到淘汰，屆時古巴和巴拿馬將比較「失分率」（總失分÷總守備局數），決定誰以分組第二與荷蘭攜手晉級。
情況三：中華輸古巴、荷蘭輸義大利（超高機率被淘汰）
今天若中華輸古巴、荷蘭輸義大利，將會讓戰況最為混亂，因為A組5支球隊戰績都將變為2勝2敗，屆時在比較各隊對戰時無法有結果，因此將把5隊的「失分率」共同比較，若情況演變如此，中華隊可說毫無優勢，因為中華隊過去3場比賽27局總失分來到24分，失分率落在0.89，與其他4隊都有一段差距，基本上等同淘汰。
綜觀目前賽程至今A組5國的失分率，由低到高依序是荷蘭0.46、古巴0.52、義大利0.59、巴拿馬:0.60、中華:0.89，中華隊即便即便今天打滿九局僅失1分輸球，失分率只能降到0.69，想超越已經完賽的巴拿馬，甚至要延長賽15局失1分才行，因此對全台灣來說，可以將情況視為「只能贏古巴，輸了就淘汰」的局勢。
而面對這場超關鍵的中古大戰，中華隊此役將派出富邦悍將左投陳仕朋先發，他上賽季在中職先發18場比賽，戰績8勝6敗，防禦率2.69，古巴隊則將推出今年剛和樂天桃猿隊簽約的雷法（Elian Leyva）掛帥，希望中華隊能延續連勝氣勢，一股作氣把自己打到東京，挑戰更高層級的隊伍。