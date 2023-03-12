經典賽／中華9:5擊潰荷蘭收下2連勝！明戰古巴搶分組第一

經典賽／本壘攻防被吃分？球迷怒比割喉　四爺安打討公道

▲中華隊三壘手吳念庭繞過三個壘包跑回本壘，但被荷蘭捕手觸殺出局。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲中華隊三壘手吳念庭繞過三個壘包跑回本壘，但被荷蘭捕手觸殺出局。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）

記者黃韻文/綜合報導

昨（11）晚中華隊對上荷蘭隊，雖最終以9比5獲勝，不過4局下的本壘攻防戰仍獲不少球迷關注，認為荷蘭捕手擋住跑壘路徑，讓從一壘直衝本壘的吳念庭被判出局，根本變相被「吃了一分」，即使中華隊提出電視輔助判決也未獲改判，場邊球迷噓聲比出割喉手勢表達不滿，不過下一棒陳傑憲立刻敲出三壘安打討回公道，讓球迷大讚：「四爺沒有極限」！

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中華隊4局下由首棒張育成敲出平飛安打，下一棒吳念庭打出內野滾地球，雖然張育成在二壘前被觸殺，但吳念庭奮力衝上一壘避免雙殺，但當吉力吉撈‧鞏冠再補上一支左外野長打，吳念庭連繞三個壘包要奔回本壘時，卻和荷蘭捕手發生碰撞、被觸殺在本壘前。

▲WBC經典賽中華隊外野手陳傑憲敲出三壘安打。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
▲四爺陳傑憲敲出三壘安打，成功助中華隊拿下1分。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）
在多角度重播畫面中，不少人都認為，是荷蘭捕手川普在未持球狀態下擋住跑壘路徑，中華隊當場也提出電視輔助判決，總教練林岳平還帶著翻譯上場與主審爭論，但仍維持出局原判，讓球迷大感不滿，認為硬生生被「吃掉一分」。

至於荷蘭隊捕手究竟有沒有妨礙跑壘，不少網友搬出「波西條款」，指跑壘者不能暴力方式衝撞本壘捕手，而捕手若沒持球不能阻擋跑壘者的滑壘路徑。

但也有另一派看法指出，從慢動作回放來看，荷蘭捕手是在接到回傳球後才和吳念庭碰撞，至於在還未持球之前，荷蘭捕手是否能站在跑壘路徑上，依照規定提到，當補手是合法企圖處理傳球，而不得不擋住跑壘路徑，導致無法避免的碰撞，則不視為違規、不構成妨礙跑壘。

幸好台灣球迷的悶虧沒有持續太久，下一棒陳傑憲立刻敲出三壘安打，將壘上的吉力吉撈‧鞏冠送回本壘，成功助中華隊再拿1分，並奮力衝上3壘，網友紛紛刷一排：「猛獅打線陳四爺，沒有極限陳傑憲」、「必須給四爺沒有極限的拼勁一個Respect」，幫全台球迷出了一口氣。

▲四爺陳傑憲。（圖／取自悍創運動行銷粉專）
▲四爺陳傑憲拼勁獲得球迷肯定。（圖／取自悍創運動行銷粉專）


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