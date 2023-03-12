經典賽／中華9:5擊潰荷蘭收下2連勝！明戰古巴搶分組第一

張育成手勢夯！連美國隊也跟著敬禮　網笑：台美聯合軍演

▲張育成的招牌手勢成為2023經典賽一大亮點，不只球迷學著敬禮，連捷克隊、美國隊都出現敬禮動作。（圖／悍創運動提供）
▲張育成的招牌手勢成為2023經典賽一大亮點，不只球迷學著敬禮，連捷克隊、美國隊都出現敬禮動作。（圖／悍創運動提供）

記者黃韻文/綜合報導

中華隊一壘手張育成「敬禮」手勢紅到國際！張育成自熱身賽開始，只要上壘、安打就會做出敬禮手勢，更登上WBC經典賽官網，招牌動作吸足眾人目光，賽後記者會還有外國媒體特地發問「敬禮」的由來。連今（12）日稍早美國隊對戰英國隊，鏡頭捕捉到美國隊球員也做出「敬禮」動作，不少網友都認為是張育成帶起的風潮，更笑稱：「台美聯合軍演」。

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張育成在上壘、敲安時都會做出敬禮動作，示意「永遠忠誠」，而精湛的表現也讓球迷忍不住向他敬禮。這股敬禮風潮似乎延燒到海外去，除了捷克休息室在敲安時出現敬禮手勢，在今（12）日美國隊對戰英國隊中，史瓦柏（Kyle Schwarber）在4局轟出3分砲跑壘時，邊跑邊比出敬禮手勢，而在休息室中的貝茲（Mookie Betts）也同樣比出敬禮動作。

台灣網友好奇發問，張育成的招牌手勢是否已經紅到國際去，認為MLB慶祝動作很少比出敬禮，或者棒球員一般是脫帽致敬，而國外球員相繼敬禮，是巧合、還是台灣熱潮，引起眾人熱議：「張最近敬禮的照片一直被放在WBC官網，就學了」、「那張敬禮照實在太迷因了」、「台美聯合軍演」、「中國又要生氣了」、「美國國防部長瑟瑟發抖」。不過也有人提到敬禮方式本就是從美軍傳過來，在美國籃球、棒球比賽中，常有這類敬禮動作，若要說是「模仿台灣」應是誤會一場。

▲蔡英文臉書恭賀台灣隊拿下第2勝，提到現在台灣最熱門的手勢，一定是向張育成致敬的敬禮。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中華隊一壘手張育成在敲出安打上壘後，都會擺出敬禮的招牌手勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.11）


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