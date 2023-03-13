奧斯卡大贏家《媽的多重宇宙》 「2大關鍵」造曠世奇作
第95屆「奧斯卡金像獎」頒獎典禮，於台灣時間今（13）日順利落幕，美國科幻電影《媽的多重宇宙》成為奧斯卡最大贏家，勇奪最佳女主角、最佳男女配角、最佳導演以及最佳影片等7項大獎，眾望所歸。究竟本片有什麼魅力深受評審青睞呢？資深影評人李光爵分析：「《媽的多重宇宙》從創意主題到拍攝手法，就足以成為『你一輩子遇不到幾部的曠世奇作』」。並點本片劇情貼近觀眾、楊紫瓊演技資歷豐富為「成功關鍵」。
記者黃雅琪/綜合報導
資深影評人李光爵接受《NOWnews今日新聞》訪問，他解析《媽的多重宇宙》劇情，是成就本片的最大關鍵：「透過亞裔移民家庭主題，包裝著母女難解的親情習題，同時也探索著中年婚姻定義，以及所有華人共同的家庭問題，包括如何盡孝與管教？與為人父母或是當人子女者，用甚麼樣的角度書寫各自的理想人生呢？」本片探討華人家庭議題，激起觀眾深刻共鳴。
李光爵認為，楊紫瓊本身演藝資歷豐富，撐起片中秀蓮角色也是成功關鍵：「楊紫瓊的過人身手，既可以符合兩位丹尼爾導演組合的天馬行空前提，又能藉由多重宇宙不同身分的她，幫自己的演藝成績做了個期末考。不具備深度資歷的演員，還真是無法撐起這樣的表演能量。」《媽的多重宇宙》不僅成就楊紫瓊事業高峰，李光爵說：「相同的，關繼威也是，一座東山再起的獎項，定義了只要有夢願意努力，持續在這圈子，總有一天就能得到屬於你的獨一無二角色。」兩位核心演員獲獎實至名歸，就連片中有著破格演出的資深女星潔米李寇帝斯，也掌握了一次詭譎角色，而讓人印象深刻獲獎。
《媽的多重宇宙》劇情描述：55歲的美國華裔移民秀蓮（楊紫瓊飾）家庭事業兩崩潰。在老爸爸（吳漢章飾）生日大壽這天，除了要阻止女兒（史蒂芬妮許）暴走出櫃、替無用丈夫（關繼威）擦屁股，還得去稅務局向古板大嬸（潔米李寇帝絲）解釋不太妙的稅務問題。甫踏進大樓電梯，軟爛丈夫竟搖身一變演起駭客任務，聲稱自己是另一個宇宙的版本，而秀蓮也是千萬宇宙裡的其中一個。還來不及理解，邪惡勢力已在多元宇宙中蔓延，世界即將毀滅，只有一無是處的秀蓮才能拯救世界。《媽的多重宇宙》IMAX 新譯版放映至3月15日。