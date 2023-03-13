廉航機票數據大公開！5大熱門航段排行 最低2999元起飛
為更精準洞察國人疫後跨境旅遊趨勢，易飛網自本月份啟動「旅遊大調查」，爬梳易飛網廉航機票網站大數據，前五大最熱門銷售航段均為台灣虎航之航點，依序為台北─東京、台北─大阪、台北─沖繩（琉球）、台北─首爾及台北─曼谷，短線旅遊日本則穩居旅人疫後旅遊國家首選，接續為韓國、泰國及越南，而整體購買廉航機票的旅客則以介於20歲至40歲間的年輕族群為大宗。
記者周淑萍/綜合報導
易飛網表示，自2022年的10/13起，國境開放至今已滿150天，受全球性通膨墊高成本等因素，低成本航空（廉航）的低票價絕對優勢遭遇挑戰，有鑑於此市場洞察，易飛網於2月份攜手中國信託銀行祭出機票月繳制方案頗受好評，銷售量較前月份成長近4成，也已恢復至疫情前同期逾6成水準，今年2月份單月廉航機票營收更推升至8位數。「易飛網廉航機票網」數據分析顯示Top5最熱門銷售航段：
進一步分析旅遊目的地，前往東北亞地區旅客中，有高達九成選擇赴日本旅遊，其中逾六成選擇東京為目的地，其次為大阪，而日本二線城市航點也逐步復航中，易飛網首推佐賀為最適合深度旅遊的二線城市，交通便利且有著豐富的自然景觀及悠久的歷史文化，十分值得走訪；東南亞地區則以泰國占五成七，其中有八成旅客飛往曼谷，越南則位居第二，以前往峴港的旅客居半數為大宗。
- 台灣虎航台北─東京
- 台灣虎航台北─大阪
- 台灣虎航台北─沖繩（琉球）
- 台灣虎航台北─首爾
- 台灣虎航台北─曼谷
易飛網彙整目前超優惠廉航機票搶購清單，價格均為單程未稅價，且廉航機票時常浮動，請以查詢訂位當下票價為主：
- 台灣虎航台北至峴港及台北至曼谷2,999元起
- 台灣虎航台北至佐賀3,299元起
- 樂桃航空台北至東京3,810元起
- 酷航台北至首爾2,991元起
- 亞洲航空台北至曼谷3,180元起
- 樂桃航空3月28日台北至名古屋首航3,490元起