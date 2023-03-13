小玉換臉才賠50萬！奎丁「看新聞才知道」轟：根本羞辱人
百萬網紅YouTuber小玉（朱玉宸）因涉嫌利用AI變臉技術DeepFake，將許多名人套用在日本女優身上，獲利高達上千萬元，受害者超過上百位，包含立委、網紅、YouTuber等都有人受害，近日，小玉再被新北地院判決須賠償5名女網紅、實況主各50萬。對此，受害者之一的奎丁相當憤怒，而且是看完新聞才知道此事，痛批「根本是羞辱人！」
記者詹鎰睿/綜合報導
奎丁今（13）日在IG限動上表示：「律師說判定的結果是由法官自由心證，這到底啥小，賠這個錢是在幹嘛？可以換他關多年一點嗎？有在爛，真的是有被氣到！而且判決還是我自己看到新聞上網查才知道，已經判決下來第三天了，委任律師不用第一時間告知的嗎？」最後更痛批：「賠這個錢，根本是羞辱人！」
據悉，小玉換臉案自去年4月首度開庭，新北地檢署依個資法、加重毀謗、妨害風化等罪起訴小玉等人，雖然小玉在法庭上當庭認罪，並向受害人道歉，但受害者之一的鄭家純完全無法接受，並在聲明中指出，若小玉跟被害人和解，將會影響刑度，縱使有再多的和解金，都無法彌補被害者所受到的傷害，且此案未來也會持續被報導，如果和解金曝光，恐會遭到更多有心人士嘲諷，這對受害者無疑是2次傷害。
經新北地院一審法官審理後，怒斥小玉及其助理莊炘睿行為惡劣，但考量2人認罪並試圖和解，態度尚佳，故依個資法119罪判處小玉5年6月徒刑、得易科罰金198萬元，莊炘睿判3年8月、得易科罰金132萬元。
至於民事方面，共有21名被害人提訴求償，分別由不同法官審理，日前針對黃捷、空姐案，已由同一位法官做出判決，2人各可獲賠100萬，還有一名女YouTuber網紅可得到50萬元賠償，近期再判小玉、莊男需連帶賠償5位受害女子各50萬元。