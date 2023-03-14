精進外科醫師訓練　長庚手術技能訓練暨研發中心今啟用

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長庚醫院這座「手術技能訓練暨研發中心」，位在林口長庚醫院研究大樓，空間約有500坪，依使用功能規劃為手術訓練區、擬真手術訓練區和多功能運用區(含課程講解暨休憩區)等。手術訓練區共設置24台手術台，為全台最大規模之手術訓練場域，配置儀器設備、手術器械等教學設備，單場次可容納百位醫師進行手術訓練，並傳承長庚醫院創院四十多年經驗，結合長庚體系各院區手術專精領域的優秀師資，提供外科醫師精進手術技能，精進外科醫師訓練模式。
啟用後首場次將於2023年3月25日、26日（週六～週日）由魏福全院士領軍整形外科醫療團隊進行手術示範課程，開放國內外醫師報名參與，截至目前報名相當踴躍，學員來自馬來西亞、日本、韓國、香港、新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯、瑞典、義大利、哥倫比亞、埃及等22個國家；當天於1樓國際會議廳並同步開放視訊課程讓國內醫師及醫學生參與。
長庚醫院的魏福全院士、陳昱瑞名譽主委等近60位醫師，均入選「美國史丹佛大學公告之全球前2%頂尖科學家榜單」，並有多個專長領域與國際同步，如：達文西機械手臂訓練中心為台灣唯一暨亞洲第3個國家設置之訓練中心、全球第5所通過國際頭頸部腫瘤學會聯合會認證國際訓練中心（IFHNS）、「亞洲微創胸腔手術卓越中心」、亞太區第1所「影像導引式胸腔鏡手術示範中心」等。
長庚醫院表示，這些國際級師資的手術示範課程，將提供外科醫師一個極佳的訓練場域，除了培育國內的外科醫師醫療技術，也將吸引更多國際醫師來台學習，增加台灣醫療在國際的新亮點。
此外，「長庚手術技能訓練暨研發中心」同時建置視訊設備，可與研究大樓1樓的國際會議廳（容納人數近500人）同步，因此未來將可提供多場域同步學習的優勢，例如與國際先進技術、尖端設備廠商合作，發展創新的訓練模式。