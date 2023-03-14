世界圓周率日全球歡慶！今年主題超暖：給每一個人的數學

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史前人類最重要的發明之一，輪子，就是掌握了圓周率的奧秘才誕生。另外在建築中，圓弧形屋頂也是經常被使用，被視為和諧與平衡代表性設計，而且能夠比平面或斜面的屋頂，提供更多穩定性。
而今年圓周率日的主題是「給每一個人的數學」，這是來自菲律賓的建議，宗旨是讓每個人都能享受到數學的奇妙，打破數學只有天才才適合鑽研的刻板印象，生活的方方面面都需要數學，而所有人都擁有數學能力，可以領會數學之美。
在今天，全球各地有2412場慶祝圓周率日和國際數學日的相關活動。而關於3月14日還有許多冷知識，比如說物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）在3月14日誕生，而另位知名物理學家霍金（Stephen Hawking）則是在3月14日去世。
圓周率的計算始終是數學人最愛的謎題，儘可能算出圓周率越多的數字，是衡量電腦運算能力的方法之一。2022年時，Google Cloud的開發工程師岩尾（Emma Haruka Iwao），曾帶領團隊算出圓周率第100兆位的數字，用超級電腦運算了157天。而人類默背圓周率數字的世界金氏紀錄，則是在2015年由一位印度大學生創下，他當場背出圓周率小數點後70000位的數字，花了10小時背誦，至今無人能破。