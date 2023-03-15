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泰國男童多日未到校　老師親自家訪揭悲慘真相

▲泰國有男童多日未到校上課，老師非常擔心便決定登門拜訪。（圖／翻攝Bangkok Post）
▲泰國有男童多日未到校上課，老師非常擔心便決定登門拜訪。（圖／翻攝Bangkok Post）

國際中心楊雅婷／綜合報導

窮人家的孩子如果沒機會接受教育，往往只能夠複製父母遭遇，無法向上流動，這些孩子的處境，往往容易遭到忽視。之前泰國有名男童1個多月沒有到校上課，再加上他之前不時就會曠課逃學，使得班導師很不放心，所以親自到男童家中訪問。但是這位老師看到男童住家的情況時，瞬間流下不忍的淚水，也讓這名男童的遭遇曝光。

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根據泰國當地媒體報道，泰國穆達漢府（Mukdahan）的老師透露，班上有個學生新年之後就有很長一段時間沒有到學校上課，經詢問當地居民才知道，這名男童經常逃學、缺課，出勤狀況極不穩定。老師因為太過擔心，親自到男童家拜訪，結果一到他家門口，就看到男童靠在柱子上睡覺，而且他的腳板因為踩到釘子受傷，無法好好走路，才會無法到校上課。

▲男童一家人居住在簡陋棚子裏，棚子沒有大門，屋頂像快要倒塌。（圖／翻攝Bangkok Post）
▲男童一家人居住在簡陋棚子裏，棚子沒有大門，屋頂像快要倒塌。（圖／翻攝Bangkok Post）
這名男童和父母以及兄弟姊妹，一家五口住在簡陋的棚子，這間被他們當作「家」的棚子沒有大門，屋頂也隨時會倒塌，連基本的遮風避雨都很難做到。男童母親病重無法溝通，一家人僅靠父親和大哥到菜市場搬東西賺取微薄收入來糊口。老師拜訪過程中，男童母親只能提供一小盤沙拉和米飯給客人吃，這對男童家人來說，是好不容易才能端出的食物。

幸好男童在休息過後，現在已經能好好走路，並重返校園上課。但老師對於男童的家境以及他的乖巧感到相當心疼，承諾會幫他想辦法，讓他可以繼續念書，透過教育翻轉人生。

根據泰國政府數據顯示，泰國在2021年有高達810萬人屬於貧窮人口，其中有440萬人處在貧窮線下，高達28萬名學童因為家境貧困而輟學，窮到連受教育的權利都被剝奪。

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