跟團遊歐10日！返台當天「導遊才說沒機票」　旅客超火大

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3月11號當天，一行人準備搭乘土耳其航空回台灣，到了伊斯坦堡機場，領隊在現場才突然開口告知「沒有機票了」，要用候補的方式。這讓原PO相當訝異，「我們報名參加旅行社，不是本來就應該有票嗎？還是我認知錯誤？」且本該1時10分起飛的班機，延遲到2時50分才起飛，更是直到起飛前的幾秒鐘，才告知我們候補剩1張，只能有1位先回台灣。
最終一行人在急迫的狀況下，決定讓原PO先行搭機返台，其餘3位友人則留在伊斯坦堡機場，繼續等待候補機位，但如此遭遇仍讓原PO相當傻眼，「當時導遊告知我們，候補的票如果有候補位置卻不上飛機的話，隔天搭機還要自己花錢買機票，報名參加旅行社的時候，我不是已經付過一次機票錢了，為什麼還要自己買票 ？我到現在都不知道參加旅行社團體旅遊的保障在哪裡？同行的朋友四個人，最後卻變成一個人自己回國，真的蠻慘的。」
遭遇曝光後，立刻引出大批旅客幫抱不平，「怎麼又是這樣子……不是前陣子才有人這樣子」、「團體旅遊機票出錯是真的很扯」、「這間航空經常出現超賣，跟團的話就是告訴旅行社沒位子，個人的話就會說你喝醉、遲到、各種各樣的理由不讓你上飛機」、「機票超賣啊」。
另外也有旅行社前領隊表示，「型化契約都有規範，既有規範表示可能發生，也有罰則。國外旅遊有很多事的安排，不是旅行社可以控制。人到他國，然後他給你出狀況，旅行社老闆比你還冤。只能說是臺灣一切的一切都太方便了」，同時也補充，在當地候補有兩種情況，一、非惡意：導遊需要做適當的安排再返國。二、惡意：導遊未做任何說明和協助，逕自離開屬於惡意遺棄，依照契約規定，每人賠償團費的五倍。