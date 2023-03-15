林襄登東京時裝週被酸爆！女神「留言都有看」大方回應了
樂天女孩人氣成員林襄，日前獲得邀請前往東京參加時裝週，也成為首位登上該舞台的台灣藝人，再次引發媒體關注，結果畫面出爐後遭到不少網友批評，也有人特別私訊表達看法，對此，林襄也大方回應，「如果有下次會做更好的！」
記者詹鎰睿/綜合報導
林襄結束經典賽應援工作後，立刻飛到日本東京澀谷參加時裝週，展示台灣設計師申子芹知名品牌Seivson的服裝，不僅成功跨足時尚圈，同時也是首位在該舞台走秀的台灣藝人，是名副其實的台灣之光。
黑色中空的服裝設計，不僅顛覆傳統女裝形象，也把林襄的好身材通通展現，但成果出爐後，不少網友認為不太適合，特別是臉上的妝扮與平常甜美可愛的風格有些差異，不過也有人留言力挺，「好厲害那個神韻喜歡」、「很有日本模特兒味道啊」、「什麼風格都可以駕馭，會不會太好看吶。」
就有網友看到走秀影片後決定私訊：「表情很到位，不過上半身如果能Hold住是不是會比較好，走路時身體好像有些左右晃動，純個人看法！」林襄則大方回應：「這是第一次走秀，比較不熟一點點，謝謝你理性的指教，如果有下次會做更好的！」另外也在限時動態上與大家表達謝意，「謝謝大家的指教，留言我都有看唷！希望大家可以互相尊重不同領域的人！」