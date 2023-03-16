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東區加蛋蚵仔煎全餐多少錢？網猜含房租500元　正解驚人

▲網友分享他在台北東區的奢華午餐，有加蛋蚵仔煎、蛋花湯、燙青菜和一碗白飯，眾人狂猜這餐「含房租500元」。（圖／翻攝自PTT）
▲網友分享他在台北東區的奢華午餐，有加蛋蚵仔煎、蛋花湯、燙青菜和一碗白飯，眾人狂猜這餐「含房租500元」。（圖／翻攝自PTT）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣蛋荒還在持續進行中，逼得老店改賣不加蛋蚵仔煎、蛋黃酥漲價。台北一名網友今分享他在東區吃的奢華「雙蛋」午餐，有加蛋蚵仔煎、蛋花湯、燙青菜和一碗白飯，讓大家猜一猜這餐要多少錢？網友答案從100元到500元都有，「沒有家財萬貫，誰吃得起蚵仔煎」，沒想到原PO公布這一餐只要165元，網友傻眼直呼「有便宜欸！」

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原PO在PTT分享今日午餐照，有加蛋蚵仔煎、蛋花湯、燙青菜和一碗白飯，問說「台北東區這頓飯多少錢？」貼文引發網友熱烈討論推爆，有人說「沒有家財萬貫，誰吃得起蚵仔煎」、「館長那種豆干丁便當都能賣220了，你這起碼500起跳」、「東區喔，含房租500元」、「絕對200起跳」。

▲原PO分享加蛋蚵仔煎午餐讓網友價格。沒有到不僅有人猜中答案，甚至報出餐廳名，是東區一家24小時營業的麵食館。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO分享加蛋蚵仔煎午餐讓網友猜價格。沒有到不僅有人猜中答案，甚至報出餐廳名，是東區一家24小時營業的麵食館。（圖／翻攝自PTT）
網友猜測價格低從100元起、高至500元。雖然照片中只見平凡無奇、餐館常見桌面、塑膠湯匙、一罐辣椒醬，以及包著塑膠袋的餐具桶，但仍有饕客一眼認出市大安路上、24小時營業的麵食館，更精準說出每樣餐點的單價，「蚵仔煎70元、蛋花湯40元、燙青菜40元、白飯15元，總價165元」，讓原PO笑說：「可不可以不要這樣專業！」這價格也讓網友直呼「便宜」。

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