矽谷銀行後輪到它　瑞士信貸發生什麼事？

我是廣告 請繼續往下閱讀
瑞士信貸的股價在15日一度暴跌了30%以上，創下每股約1.56瑞士法郎的歷史新低，在這之前，瑞士信貸的最大股東-沙烏地阿拉伯國家銀行已排除了進一步注資的可能性，理由是這樣才不會超過10%的天花板。
儘管瑞士央行主席強調，瑞士信貸是一家「非常強大」的銀行，還透露瑞士信貸在去年秋季籌集了40億瑞士法郎，以資助一項重大重組計劃，所以不太可能需要更多現金來周轉。然而，出於對融資上限、中東投資者的緊急資金挹注可能受限等擔憂，加上瑞士信貸身為歐洲第17大的資產銀行，規模比矽谷銀行還大，被認為對全球金融體系具有「系統重要性」，負面消息更易造成市場恐慌。
此外，瑞士信貸近年也捲入一連串爭議，包含允許毒販在保加利亞洗錢、莫三比克腐敗案、前僱員和高管的間諜醜聞、大量洩露客戶數據等，都對瑞士信貸的名聲造成打擊，並引發許多客戶不滿，結果在2022年底，出現前所未有的客戶外流潮。
儘管瑞士信貸執行長柯納（Ulrich Koerner）大舉實施改革計畫，希望讓不安的客戶及現金回流，也確實有一些成果，但隨著3月9日美國證管會（SEC）對該行年報提出質疑，導致瑞信延後財報年報發布時間，接著又是美國矽谷銀行爆出擠兌，市場恐慌情緒進一步蔓延，在這種情況下，投資人自然不敢放過任何有關銀行業風險和存款外流的訊號，瑞信問題難免被放大檢視。
外界應該擔心到什麼程度？
由於市場瀰漫恐慌情緒，其他歐洲銀行的股票15日也跟著大跌。然而，股價反映的主要是投資者情緒，而不一定是資產負債表的真實情況，市場波動可能導致客戶恐慌並提取現金，造成擠兌，這對依賴客戶存款的小型銀行來說，確實是有風險的。不過，像瑞士信貸這種大型銀行，在08年金融危機後，都需依照規定，每年進行壓力測試，比起小型銀行，在面臨危機時，應該會處於更有利的地位。
《彭博》專欄作家戴維斯（Paul Davies）指出，瑞士信貸有足夠的流動性資產，足以償還客戶存款和向其他銀行借款總額的一半；執行長柯納也聲稱，該行的流動性覆蓋率顯示，瑞士信貸可以承受在一定的壓力時期內，持續一個多月的大量資金外流。
有鑑於美國銀行業也出現倒閉潮，會重演2008年金融危機嗎？
雖然全球金融市場在上週開始的美國銀行業危機後就陷入恐慌，但瑞士信貸的問題，本質上與雷曼兄弟、矽谷銀行等並不相同，主要是一連串財務損失和醜聞讓投資者感到擔憂，並引發了客戶出走潮。而且，瑞士信貸的客戶—主要是有錢人和大企業，而不是一般的老百姓，這些人把錢從瑞士信貸提領出來已經持續幾個月了，倒也不算突然發生的。
此外，瑞士信貸擁有大量流動資產可供調度，也有來自央行的貸款便利，不像許多競爭對手那樣，對利率的急劇變化非常敏感；自去年10月資金外流開始後，也已經重建了更多針對存款被大量提取的緩衝機制。
為了平息恐慌，瑞士信貸主席阿克塞爾萊曼（Axel Lehmann）15日還出面強調，瑞士信貸擁有強大的資本比率和資產負債表，之所以呼籲瑞士央行和金融監管機構公開支持，主要是為了提振投資者的信心。
瑞士信貸的問題範圍有多廣？
瑞士信貸自去年年末便開始實施重大改革計劃，希望能遏止損失繼續擴大，過去幾年，瑞士信貸接連被踢爆，曾為涉及酷刑、販毒、洗錢、腐敗和其他嚴重犯罪的客戶提供服務長達數十年。這都還沒完，本週稍早，瑞士信貸又承認內部控制機制存在重大缺陷，正在制定加強風險和控制框架的計劃。
不過，有監管消息人士透露，他們認為瑞士信貸的問題是該公司特有的，而不是系統性的。
接下來的焦點之一，將是歐洲央行3月份決策會議，看是要繼續將利率上調以遏制通膨，還是先選擇影響幅度較小的措施、暫時放棄打擊通膨的努力，避免再造成銀行業及股市動盪。
瑞士信貸的下一步？
瑞士央行和金融監管機構已在15日發表聲明，說若有需要，瑞士信貸將獲得流動性支持，並確認瑞士信貸符合資本和流動性要求。隔天，瑞士信貸就宣布已從瑞士央行商借到500多億美元，並提出要約債務回購。
目前還有部門拆分、與瑞銀集團（UBS Group AG）的合作等等，正在進行討論，只是不清楚這些步驟是否會真正執行，但知情人士表示，瑞士政府還提出了收購瑞士信貸些許股份的想法，作為必要時增資的一部分。
市場反應
瑞士信貸的消息傳出後。歐洲多家銀行的股價都受到重創，美國主要股票指數，如摩根大通、花旗集團和美國銀行等大型銀行也都幾乎下跌。受到影響的還有美國政府債券收益率，以及歐元區的債券收益率。
不過，就如美國投資管理公司「貝萊德」（BlackRock）的執行長芬克（Laurence Fink）所言，現在要知道具體損害範圍，可能還為時過早，迄今為止監管部門的反應都還算迅速，果斷行動有助於避免傳播風險，儘管市場仍處於緊張狀態。英國投資管理公司富達國際（Fidelity International）的專家艾哈邁德（Salman Ahmed）也說，全球主要的央行普遍擁有一切必要工具，來阻止危機進一步蔓延。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多「矽谷銀行倒閉」相關新聞。